Zakup nowego iPhone 14 u naszych operatorów? Sensowny będzie tylko u jednego z nich

Za nami najgorętsza premiera roku - nowych smartfonów iPhone 14, które zaskoczyły przede wszystkim cenami. Osobiście najbardziej zaskoczony byłem skalą podwyżki zwłaszcza, jeśli chodzi o poprzednie modele. Niemniej dziś ruszyła już przedsprzedaż iPhone 14 w Polsce, a jak to wygląda u naszych operatorów?

Już wszyscy operatorzy zapowiedzieli przedsprzedaż iPhone 14. Orange określił to jako początek przyszłego tygodnia:

Z przedsprzedażą planujemy ruszyć jak najszybciej będzie to możliwe, ale jesteśmy uzależnieni od dostaw smartfonów. Na dziś sterujemy w początek przyszłego tygodnia.

Z kolei w T-Mobile najnowsze iPhone 14, smartwatche Apple Watch i słuchawki AirPods Pro 2 są już dostępne w przedsprzedaży, cennik znajdziecie pod tym linkiem.

Podobnie sprawa wyglada w Play, ceny nowych iPhone 14 u tego operatora znajdziecie pod tym linkiem.

Natomiast po raz pierwszy w historii przedsprzedaży najnowszych iPhone zadebiutuje wkrótce Plus, który to w tym roku porozumiał się z Apple w tej kwestii. Od razu jednak w mojej ocenie będzie w lepszej pozycji od pozostałych operatorów.

Dlaczego? Otóż, w przedsprzedaży nowych iPhone 14 nie mamy co liczyć na żadne promocje. Inni producenci dorzucają czasem jakieś bonusy dla osób kupujących nowe urządzenia w przedsprzedaży (głównie słuchawki za darmo czy zwroty gotówki z bankomatów). Natomiast Apple nigdy tego nie robi, więc będą to ceny 1:1 ze sklepu Apple czy z elektromarketów. Może z upustem 100 zł do 200 zł, który i tak zapłacicie w kwocie abonamentu. W każdym razie o AirPodsach free w zestawie możemy zapomnieć.

Jednak Plus jako jedyny zdecydował się na odmienną sprzedaż iPhone w ramach programu Plus WYMIANA, który daje pewne upusty przy zakupie smartfonów iPhone. Zwłaszcza dla osób, które zwykle wymieniają je na nowszy model co dwa lata i nie chce im się sprzedawać później starszego modelu w sieci.

Wystarczy w tym programie wybrać dowolny abonament i dobrać do niego dowolny model iPhone 14 na 36 rat oraz wybrać w trakcie umowy jedną z dwóch opcji po okresie 24 miesięcy:

nie spłacać pozostałych 12 rat, zwrócić iPhone i wziąć nowy iPhone z nową umową

spłacić pozostałą kwotę w całości lub w 12 ratach i pozostawić sobie telefon na własność.

Tak więc dla przykładu weźmy iPhone 14 128 GB. W sklepie Apple kosztuje on 5 199,00 zł, dzieląc to na 36 rat, daje nam to 144,41 zł miesięcznie.

Osoby, które będą chciały przestać spłacać go po dwóch latach zapłacą za niego 24 raty, więc będzie to kwota 3 466,00 zł, a pozostałe 1 733,00 zł będą mogli przeznaczyć już na spłatę, dajmy na to nowego iPhone 16.

3 466,00 zł to mniej niż trzeba było zapłacić za iPhone 13 128 GB w dniu premiery (4 199,00 zł). Można oczywiście powiedzieć, że w przypadku zachowania iPhone 14 na własność, można go sprzedać później w sieci, niemniej za o ile więcej niż te 1 733,00 zł?

Z uwagi na obecnie wysoką cenę iPhone 14, większe branie mogą mieć starsze modele, które nowe będzie można kupić taniej niż używane iPhone 14, również za dwa lata. Myślę więc, że osoby, które będą chciały sprzedać używanego iPhone 14 w sieci, będą musiały mocno zejść z ceny i uzyskają za niego niewiele większą kwotę niż 1,7 tys. zł.

Nie wiem czy Plus przewidział takie ceny za iPhone 14, stąd pomysł na ten program Plus WYMIANA, ale wydaje się, że przysporzy mu on teraz sporo nowych klientów, którzy zostaną z nim na dłużej niż dwa lata.