iPhone 14 i iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max, Apple Watch Series 8, SE (2. generacji) i Apple Watch Ultra oraz nowa generacja słuchawek bezprzewodowych AirPods Pro. Ponad półtoragodzinna prezentacja skupiała się wszystkim na tych trzech kategoriach produktów, przy których pracownicy Apple rozwodzili się po kilkanaście/kilkadziesiąt minut. Gdy kurz już opadł, wszystko o nowych sprzętach zostało powiedziane, ceny w Polsce wywindowano do niespotykanych wcześniej poziomów, a dziś rusza przedsprzedaż iPhone'ów, można zacząć dyskutować na temat przyszłości smartfonów Apple.

iPhone 15? Apple ma plan na zdobycie nowych klientów

O tym jak iPhone 14 się sprzeda, przekonamy się dopiero za jakiś czas. Czy strategia Apple na pozbycie się modelu mini i zastąpienie go większym, zda egzamin? W sieci nie brakuje krytycznych komentarzy, że decyzja o usunięciu z oferty 5,4-calowego iPhone'a była błędna. Jednak to Apple wie, co się sprzedaje, a co nie. I według ich kalkulacji konsumenci chętniej sięgają po większe modele - stąd też obecność iPhone'a 14 Plus z 6,7-calowym ekranem.

Jednak jeśli przyjrzeć się tegorocznej ofercie Apple, przynajmniej jeśli chodzi o podstawowe modele iPhone'a, zbyt wiele względem trzynastki się nie zmieniło. Najbardziej boli fakt, że firma znów sztucznie ogranicza jego możliwości - np. poprzez brak wsparcia dla technologi ProMotion oferującej odświeżanie na poziomie 120 Hz. To świadoma polityka, która ma stawiać wyraźne różnice między poszczególnymi modelami. A w przyszłym roku te różnicę mają być jeszcze widoczniejsze.

Jak podaje Ming-Chi-Kuo, Apple w przyszłym roku chce jeszcze bardziej zróżnicować ofertę iPhone'ów. iPhone 15 Pro ma oferować dużo więcej niż podstawowa piętnastka "zwiększając alokację wysyłek modeli Pro". Kuo wierzy też, że Amerykanie pójdą krok dalej i jeszcze bardziej namieszają w ofercie dużych iPhone'ów - w szczególności Pro Max. Ma to być najlepsza praktyka wykorzystująca precyzyjną strategię segmentacji produktu, aby wygenerować więcej sprzedaży/zysku.

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max. Więcej różnic, większy wybór

Choć zapowiedzi Ming-Chi-Kuo mogą okazać się trafne, zbyt wcześnie jest, by mówić o strategii Apple na przyszły rok. Choć z pewnością firma już wie, co pokaże na wrześniowej konferencji w 2023 r., zarówno analitycy przyglądający się rynkowi oraz leaksterzy dzielący się swoimi spostrzeżeniami i przeciekami raczej tej wiedzy jeszcze nie posiadają. Chyba, że siedzą w głowach najważniejszych a Apple głów i z przekonaniem o swojej pewności mogą się tymi informacjami podzielić.

Warto jednak trzymać rękę na pulsie. iPhone 14, w podstawowej wersji, może rozczarowywać. Przede wszystkim tych, którzy myśleli nad przesiadką z zeszłorocznego modelu. Zmian, względem poprzednika, jest naprawdę niewiele i ktoś, kto nie korzysta z programów pozwalających na wymianę "na nowy model", nie ma zbytnio powodów do zmieniania w tym roku telefonu.