Wspomniany wyżej artykuł to – Radiowa „Trójka” już się z tego nie podniesie… Najgorszy wynik słuchalności od 2002 roku. Rzeczywiście do dziś się nie podniosła, a co gorsza teraz jest zdecydowanie gorzej niż jeszcze rok temu.

Wszystko to, co wydarzyło się z „Trójką” w ostatnim czasie pokazuje, że ludzie i ich głosy są niezwykle ważne w eterze, a ich brak potrafi zachwiać podwalinami i marką budowaną od wielu, wielu lat. W raporcie z września zeszłego roku, słuchalność „Trójki” wynosiła w Polsce 4,6%, jeśli chodzi o ogólnopolskie dane. Co dawało jej 4 miejsce w Polsce, za RMF FM, Radio Zet, Programem I. Z kolei słuchalność w samej Warszawie wynosiła 7,5%, co również zapewniało solidne 4 miejsce za Radio Zet, RMF FM i TOK FM.

Nie bez przyczyny podaję osobno dane dla Warszawy, bo to co się wydarzyło w tym roku, dane ze stolicy obrazują najbardziej dobitnie.

W tamtym czasie, do września 2019 roku „Trójkę” opuściło już kilkunastu dziennikarzy z uwagi na przekształcenie jej w tubę propagandową partii rządzącej, ale 2020 rok pokazał, że najgorsze miało dopiero nadejść.

Stacje ogólnopolskie wrzesień 2019 : listopad 2019 grudzień 2019 : luty 2020 marzec 2020 :

maj 2020 czerwiec 2020 : sierpień 2020 wrzesień 2020 :

listopad 2020 Radio RMF FM 27,5% 28,5% 30,6% 28,4% 29,1% Radio ZET 12,4% 12,7% 13,1% 12,1% 12,0% Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 5,7% 5,2% 5,2% 5,2% 5,1% VOX 3,5% 3,5% 3,0% 3,4% 3,6% AntyRadio 2,1% 2,3% 2,1% 2,2% 2,6% Trójka – Program 3 Polskiego Radia 4,9% 5,6% 4,6% 3,9% 2,6% Radio TOK FM 2,4% 2,2% 2,6% 2,4% 2,5% RMF Classic 1,4% 1,5% 1,6% 1,3% 1,5% Radio Maryja 1,4% 1,3% 1,5% 1,2% 1,4% Polskie Radio 24 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% Radio Muzo.fm 0,4% 0,4% 0,5% 0,3% 0,4% Radio Track, Kantar Polska S.A., udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat, N = 30 009 997

Zwróćcie proszę uwagę na wyniki słuchalności wszystkich stacji ogólnopolskich w skali roku. Wszystkie stacje mają mniej więcej stabilną słuchalność i wiernych słuchaczy. Nawet „Jedynka” trzyma ten sam poziom, czego nie można powiedzieć o „Trójce”, która w kilka miesięcy straciła ponad połowę słuchaczy.

Wynik z września 2019 roku – 4,6%, udało się „Trójce” powtórzyć jeszcze raz w marcu 2020, kiedy to najgorsze się zaczęło. A zaczęło się od odejścia z rozgłośni Wojciecha Manna.

Kolejny kryzys w radiowej „Trójce” wybuchł w maju, w związku z anulowaniem przez kierownictwo stacji notowania Listy Przebojów, w którym wygrała piosenka Kazika – „Twój ból jest lepszy niż mój“. Po tym skandalu z rozgłośni zdecydował się odejść Marek Niedźwiecki.

Skutków tych zawirowań nie widać w majowych i sierpniowych badań, wyniki słuchalności wynoszą odpowiednio 4,6% i 3,9%. Jednak gdy spójrzmy na wyniki słuchalności w Warszawie, nie ulega wątpliwości, że sympatia publiczności odpływa.

Stacje w Warszawie (TOP10) listopad 2018 : kwiecień 2019 maj 2019 : październik 2019 listopad 2019 : kwiecień 2020 maj 2020 : październik 2020 Radio ZET 10,20% 13,70% 11,60% 11,60% Radio RMF FM 10,50% 8,80% 11,30% 10,90% Radio TOK FM 9,60% 9,30% 11,70% 9,90% Radio VOX FM (sieć: 17 częstotliwości)/ do 2013-11 Radio Eska Rock 6,90% 4,20% 3,60% 6,10% Radio ESKA Warszawa 6,60% 6,20% 7,80% 5,80% Radio RMF Classic (Warszawa) / badane od 10.2010 4,50% 3,70% 4,40% 5,20% Radio Pogoda (Warszawa) / do 2015-07 Radio Nostalgia (Warszawa) 4,20% 3,50% 2,90% 3,80% Radio Eska Rock (Warszawa) / do 2013-11 Radio VOX FM (Warszawa) 4,50% 3,40% 4,00% 3,80% Radio Złote Przeboje 100,1 FM (Warszawa) / do 2015-07 Radio Złote Przeboje Pogoda 100,1 FM (Warszawa) 2,30% 4,10% 4,00% 3,60% Trójka – Program 3 Polskiego Radia 8,00% 7,50% 8,10% 3,60%

Z uwagi na to, że fale badania w miastach i ogólnopolskich obejmują różne okresy czasu, w przypadku Warszawy, widać już w drugim półroczu, że te dwa wymienione wcześniej wydarzenia i w końcu odejście ostatniej nadziei na odratowanie „Trójki” – Kuby Strzyczkowskiego spowodowały gigantyczny spadek słuchalności tej rozgłośni. Zmianę z 8,10% do 3,60% można uznać za spektakularny spadek popularności.

Rezultat opisanych powyżej zawirowań ujawnia się w badaniu ogólnopolskim, dopiero w jego ostatniej fali. Aktualny poziom słuchalności w skali kraju to 2,6%. Jest identyczny jak Antyradia i gorszy od VOX FM.

Ile dokładnie słuchaczy „Trójka” straciła w tym roku? Dokładnie nie sprawdzimy, możemy jedynie szacować z powyższych statystyk ogólnopolskich, iż w marcu 2020 mieli jeszcze około 1,4 mln słuchaczy, a z danych listopadowych wynika, że liczba ta spadła już do około 800 tysięcy.

Przeczytaj też: Radio Nowy Świat – najważniejsze informacje o projekcie finansowanym przez internautów.

Gdzie poszli słuchacze? Podążyli za swoimi głosami. Część z nich postanowiła wspomóc finansowo projekt internetowej rozgłośni Radio Nowy Świat, którego w pierwszym tygodniu od uruchomienia słuchało 0,5 mln osób. Druga z kolei grupa fanów dawnej „Trójki” wsparła Radio 357, które jest już gotowe do nadawania i na dniach usłyszymy ich przez internet.

To nie jest najlepsza wiadomość dla radiowej „Trójki”. Większość z dziennikarzy, którzy odeszli z tej stacji sami bądź zostali z niej zwolnieni, znalazła nowe miejsce zatrudnienia. Jak widać też zabrali ze sobą sporą część publiczności, która nie wróci już do „Trójki”. A zbudowanie od nowa takiej pozycji, jak przed tymi zawirowaniami z mniej doświadczonymi i mniej znanymi głosami, wydaje się raczej już niemożliwe, a na pewno piekielnie trudne. Z pewnością potrwa dłużej niż trwało tracenie dotychczasowej bazy słuchaczy.