Tak naprawdę nie wiem jak to skomentować, wielokrotnie już na łamach Antyweb porównywałem propagandę, którą karmią nas w Wiadomościach TVP do tej znanej z czasów PRL w Dzienniku TV. Jednak to, co się wydarzyło w piątek w Liście Przebojów nie da się porównać do niczego innego, a widziałem już wiele w swoim ponad czterdziestoletnim życiu.

Uwielbiałem „Trójkę”, wychowałem się na Liście Przebojów Marka Niedźwieckiego, wydawało mi się, że tego się nie da ruszyć i zniszczyć, a jednak nie doceniłem dzisiejszych możliwości mediów publicznych.

W piątkowym wydaniu Listy Przebojów wygrał nowy utwór Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój”, który w treści krytykował wizytę prezesa PiS na cmentarzu w rocznicę katastrofy smoleńskiej, w dzień kiedy obowiązywał zakaz wychodzenia z domów i cmentarze były zamknięte.

Zestawienie to jednak zniknęło z portalu Polskiego Radia, a stacja wytłumaczyła to tym, że na liście piosenek do głosowania pojawiła się jedna spoza listy oraz tym, że wyniki głosowania zostały zmanipulowane.

Trudno bez emocji patrzeć na kolejny przykład demolowania kultury.Trójka miała zawsze specjalne miejsce w moim sercu, a… Opublikowany przez Dawid Podsiadło Sobota, 16 maja 2020

Marek Niedźwiecki postanowił z tego powodu odejść ze stacji, a reakcja wielu osób w sieci na ten krok była jedna i spójna – cenzura rodem z PRL, do tego zawieszenie współpracy z radiową Trójką zapowiedziało już kilku znanych artystów, a Zbigniew Preisner na swoim profilu tak skomentował ten ruch stacji: