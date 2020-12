To pokazuje tylko jak wielki potencjał drzemie w słuchaczach Programu III Polskiego Radia, którzy po zawirowaniach w tej stacji zechcieli powrotu dawnej „Trójki” i zaufali twórcom nowych rozgłośni. Co więcej poparli to swoimi pieniędzmi, potrzebnymi do uruchomienia i prowadzenia tych dwóch nowych rozgłośni, z głosami z ulubionej niegdyś stacji radiowej.

Podsumowując, Radio Nowy Świat, które nadaje już od początku lipca, na dziś wspiera co miesiąc ponad 30 tys. patronów kwotą prawie 700 tysięcy zł. Połowę mniejszą kwotę – 350 tysięcy osiągnęło już na Patronite Radio 357 zł od prawie 15 tys. patronów (co pokazuje, że to są średnio podobne kwoty na jednego patrona, wpłacane co miesiąc).

Radio 357 dzięki tej kwocie 350 tys. zł miesięcznie zgodnie z obietnicami uruchomi Radio w formacie 0.9, z niepełną ramówką, ale już online jeszcze w tym miesiącu.

Na Patronite osiągnęliśmy próg 350 tys., co oznacza, że będziemy nadawać na żywo. Zaczniemy od rozbiegowej formy, którą nazywamy „Radiem 0.9” i będziemy ją stopniowo rozbudowywać w stronę docelowego „Radia 2.0” wraz ze zbliżaniem się zbiórki do progu 485 tys.

Studio jest już gotowe, mieści się w budynku, w którym swoją siedzibę ma Teatr Komedia na Żoliborzu.

W sobotę w tym studio zostanie nagrana piosenka świątecznego „Karpia” – coroczna tradycja dziennikarzy radiowej „Trójki”, kultywowana od 2000 roku.

Natomiast w najbliższych dniach ma zostać zaprezentowana ramówka na jeden pełny dzień nadawania. Powyżej zamieszczam zrzut z pierwszej wersji jeszcze niepełnej ramówki, która systematycznie ma być rozbudowywana.

Co na to wszystko Program III Polskiego Radia? Aktualnie słuchalność tej stacji radiowej spadła poniżej 3%, a w reakcji na masowe odejścia popularnych dziennikarzy, zarządzajacy stacją zdecydowali się na zastrzeżenie w urzędzie patentowym nazw ich popularnych audycji. Jak donosi portal Wirtualnemedia.pl, zastrzeżono nazwy ponad 30 audycji. Miedzy innymi:

„Trzy kwadranse Jazzu”,

„Markomania”,

„AnagrammarganA”,

„Trójka Żąda Debiutów”,

„Serwis Trójki”,

„Trójkowo Rockowo”,

„Trójka Budzi”,

„Raport o stanie świata”,

„Trójkowo Filmowo”,

„Muzyczna poczta UKF”,

„Świąteczna poczta UKF”,

„Trzy wymiary gitary”,

„Strefa Rock’n’Rolla wolna od Angola”,

„Manniak po ciemku”

„Dancing, salon, ulica”

„Muzyka Ciszy”

Profilaktycznie zastrzegli też nazwy kojarzone ze startującym Radio 357:

„Klub 357”

„Club 357”

„Klub 3/5/7” itd.

W wyniku tych działań Radio Nowy Świat zmieniło dość prześmiewczo swoją audycje prowadzoną przez Wojciecha Manna z „Manniak po ciemku” na „Manniak po omacku”.

Zapewne spodziewają się Państwo, że za chwilę rozpocznie się audycja, w trakcie której nie trzeba oczekiwać na swoją kolej. Śpieszymy ze sprostowaniem. Kolejka nadal nie obowiązuje. Obowiązuje jednak inna nazwa. Przed Państwem Manniak po omacku.

Kolejny krok radiowej „Trójki”, zmierzający do odbudowy ich pozycji to kampania reklamowa, która właśnie emitowana jest w telewizji i internecie pod hasłem „Zapraszamy do Trójki”, czyli zaczerpniętej z nazwy audycji wycofanej z emisji w minione wakacje (źródło: Wirtualnemedia.pl).

Czy to pomoże wrócić na właściwe tory tej rozgłośni? Na razie ruchy ze strony radiowej „Trójki” wydają się być działaniami po omacku. Stracili najlepsze głosy na rzecz nowo powstałych rozgłośni. Z kolei nowi prowadzący będą potrzebowali lat na zbudowanie swojej renomy, a więc droga jeszcze długa przed tą stacją.