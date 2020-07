Przyznam, że z niecierpliwością czekałem na uruchomienie nowej stacji Radio Nowy Świat. Jako wieloletni fan radia FM, miałem duże oczekiwania w związku z tą stacją. Od lat brakowało mi w eterze rozgłośni, którą znałem i słuchałem wcześniej, a była nią dawna radiowa „Trójka”, liczyłem że RNŚ zastąpi mi ją przynajmniej w internecie.

Chociaż Wojciech Mann, który jako pierwszy przywitał radiosłuchaczy Radia Nowy Świat utworem The Beatles – All You Need Is Love i słowami, iż to nie jest stara Trójka, nie jest to nowa Trójka, to jest Radio Nowy Świat, to i tak w uszach i głowach wielu radiosłuchaczy na całym świecie (prowadzący odbierali telefony zachwyconych fanów nie tylko z Polski, ale i z najbardziej odległych zakątków świata), również mojej, zabrzmiały stare, dobre dźwięki i głosy z tamtych lat.

Jakie jest to nasze nowe radio? Jest właśnie NASZE. Przez prawie cały piątek i sobotę słuchałem Radia Nowy Świat i rzeczywistość przerosła moje wcześniejsze oczekiwania. W końcu mogłem usłyszeć te szczere i prawdziwe głosy, niekłamany uśmiech, brak wymuszonych dowcipów i przez cały czas miałem wrażenie, że po drugiej stronie mam autentyczne osoby, a nie wyreżyserowane audycje i przewidywalnych prowadzących. Do tego dochodził brak „komerchy”, w większości grana była ambitna muzyka, a w wiadomościach można było usłyszeć głosy obu stron politycznych przedstawione w bezstronny sposób. Wystarczyło do tego pozwolić za każdym razem wypowiedzieć się obu kandydatom i odtworzyć słuchaczom istotny dla nich przekaz, bez tendencyjnego wybierania sobie ich fragmentów, tylko po to by przedstawić w ich w takim lub innym świetle, jak to ma miejsce w mediach „publicznych”.

Osobiście, oprócz porannej audycji Wojciecha Manna, najbardziej podobała mi się audycja Zbigniewa Zamachowskiego (pierwszy raz na antenie radia jako prowadzący) – Zamach Na Dziesiątą Muzę i Koncert Życzeń, prowadzoną przez Wojciecha Malajkata i Joanną Kołaczkowską.

Magda Jethon, współtwórczyni Radia Nowy Świat:

Radio Nowy Świat powstało z miłości do radia. Wspólnym wysiłkiem słuchaczy, dziennikarzy, ludzi kultury i sztuki, realizatorów dźwięku, informatyków i wielu, wielu innych osób powołaliśmy do istnienia radio, o którym nie waham się mówić, że to pierwsze publiczne medium w internecie.

Oczywiście, jak przy tak wyczekiwanym debiucie nie obyło się bez problemów technicznych. Słuchacze zgłaszali telefonicznie czy przez fanpage na FB stacji problemy z odtwarzaniem radia na stronie czy przez różne aplikacje. Osobiście żadnych problemów nie stwierdziłem przy odtwarzaniu RNŚ przez stronę czy aplikację Open.FM. Wirtualna Polska, właściciel tej platformy jako pierwszy przekazał pierwsze wyniki słuchalności tej stacji, według których w szczytowym momencie piątkowego poranka, 40% z wszystkich korzystających z Open.FM osób słuchało Radio Nowy Świat, a łącznie było ich prawie 100 tysięcy.

Dalsze dane spłynęły już od właścicieli RNŚ, które to tłumaczą te problemy na innych platformach. Przez stronę nowyswiat.online aż 266 tysięcy UU odtwarzało przez pierwszy dzień audycje pojawiające się na antenie radia, 70 tysięcy przez Replaio Radio, Patronite Audio – 10 tysięcy UU (łącznie z Open.FM 451 tysięcy słuchaczy), a aplikacja mobilna na iOS, która pojawiła się późnym wieczorem w piątek w App Store, w 24 godziny znalazła się na pierwszym miejscu w kategorii Rozrywka.