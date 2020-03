Program Trzeci Polskiego Radia, czyli popularna Trójka to rozgłośnia z bogatą historią i tradycjami. Niestety "dobra zmiana" w polskich, publicznych mediach mocno w ostatnich latach odcisnęła swoje piętno na tej stacji, co spowodowało exodus wielu cenionych dziennikarzy. Tym razem padło na Annę Gacek.

Anna Gacek i Wojciech Mann mają krótkie oświadczenie

Anna Gacek pracowała w Polskim Radiu przez ostatnie 19 lat, w ostatnim czasie prowadziła takie audycje jak „Aksamit”, „Do południa” czy „W tonacji Trójki”, które prowadziła wspólnie z Wojciechem Mannem. Niestety dzisiaj już tej audycji nie poprowadzi, bo jak poinformowała rzecznik stacji, wczoraj skończyła się jej umowa, a nowa propozycja złożona przez władze stacji nie została przyjęta. Tym samym Anna Gacek pożegnała się ze stacją nie mając nawet szansy poinformować o tym swoich słuchaczy. W jej obronie stanął Wojciech Mann, legenda stacji, który nie zamierza samodzielnie prowadzić audycji „W tonacji Trójki”. Podobnie postąpili inni dziennikarze z redakcji muzycznej rozgłośni. Na Facebooku pojawiło się nawet wspólne oświadczenie Anny Gacek i Wojciecha Manna.

Kilka słów ode mnie i od Wojciecha Manna. Opublikowany przez Anna Gacek Wtorek, 10 marca 2020

Oświadczenie jest raczej jasne, dziennikarze nie zgadzają się z decyzjami podejmowanymi przez władze stacji. Portal WirtualneMedia powołując się na anonimowe źródło w rozgłośni, napisał, że cała sprawa może mieć drugi dno. Wojciech Mann jest solą w oku władz stacji, zaprasza gości, którzy nieprzychylnie wyrażają się o obecnej partii rządzącej, a nie można go zwolnić, bo to w zasadzie człowiek legenda. Zamieszanie związane z odejściem Anny Gacek miałoby go zmusić do dobrowolnej rezygnacji z pracy w radiowej Trójki. Czy faktycznie do tego dojdzie dowiemy się pewnie za jakiś czas.

Słuchacze radia, których przez prowadzoną od kilku lat politykę kadrową i tak jest coraz mniej, są zdruzgotani ostatnimi decyzjami i zbierają podpisy pod petycją o odwołanie władz stacji, która zostanie wysłała do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tej chwili wniosek poparło już ponad 14 000 osób.