Covid-19 pokazał, że jakiekolwiek cyberbezpieczeństwo to bzdura i mit

Mamy się czego bać, zagrożenie jest diabelnie realne, a jednak – na ulicy widać co innego. I nie ma się co tym ludziom dziwić. Trzy miejące nieustannego bombardowania ich informacjami o zagrożeniu zrobiły swoje. Początkowy stres przerodził się w apatie i myślenie, że skoro ani ja, ani nikt z moich znajomych nie umarł, to nie może być przecież tak źle. Łatwo wmówić sobie, że zagrożenia nie ma. A jeżeli nie ma, to w imię czego mają sobie odmawiać pójścia do fryzjera czy na piwo ze znajomymi?

Jesteśmy łatwymi ofiarami, pomimo, że zagrożenia pokazuje się nam jak na dłoni

Na szczęście (albo nieszczęście) żyjemy w czasach, w których rzeczy nam zagrażające nie są tak „oczywiste”. Nie zaatakuje nas lew czy niedźwiedź (chyba że przeskoczymy barierkę w ZOO), nie musimy walczyć o pożywienie czy miejsce do spania. Nie znaczy to jednak, że zagrożeń nie ma wcale. Są, ale innej natury. Jedno z poważniejszych to to dotyczące naszego bezpieczeństwa w sieci. Wiecie ile kosztowały nas cyberataki w 2018 roku? Okrągły bilion dolarów. I to przy ostrożnym szacowaniu. Bilion, czyli tysiąc miliardów, stracone w skutek ataków na firmy, kradzieże pieniędzy z kont, kradzieże tożsamości czy wyłudzenia. To 10 razy tyle, ile wynosił budżet naszego kraju w zeszłym roku. Niestety, koronawirus bardzo dobrze pokazał, dlaczego w tym i kolejnych latach liczba ta będzie rosnąć. Bo żeby dbać o swoje cyberbezpieczeństwo potrzebna jest wewnętrzna dyscyplina. Dyscyplina w wyborze instalowanej aplikacji, podawaniu swoich danych czy odwiedzaniu stron internetowych. A jak chcemy jako ludzkość zachować minimum wewnętrznej dyscypliny, jeżeli nie jesteśmy w stanie wytrzymać nawet 3 miesięcy w samoizolacji, mając w domu wszystkie możliwe wygody tego świata? Ludzie wychodzą na ulice pomimo, iż grozi im tam realne niebezpieczeństwo śmierci, więc nie możemy oczekiwać, że będą przejmować się tym, co może im zrobić jakiś bliżej niezidentyfikowany haker przy użyciu metody, której nie są w stanie nawet wymówić. Wszak jedyna forma hakowania z jaką większość ludzi kojarzy to ta, gdy zapomnieli u kogoś wylogować się z Facebooka.