Będzie trochę o technologiach, trochę o zaniedbywaniu samego siebie, trochę o braku pewnego gadżetu… przede wszystkim o braku zdrowego rozsądku. Mojego, własnego – tak bardzo przecież potrzebnego. Ceną za jego nieposiadanie mogło być tytułowe “zmiecenie z planszy”. Wylogowanie ze świata. Prosektorium, pogrzeb, kwiaty i wieczne odpoczywanie.

Jestem Jakub. Mam 27 lat. I ciśnienie jak w “karszerku”

Wczesnowiosenny poranek. Od jakiegoś czasu czuję się, jakbym pracował w trybie awaryjnym, jakby pod moją czaszką nie pracowało typowe sześć cylindrów w rzędzie, tylko ledwo trzy. A może dwa. Możliwości umysłowe chlebaka – to odpowiednie określenie. Wstanie z łóżka graniczyło z cudem. Nieprzyjemne bóle głowy, niemożność zaśnięcia, poty, zadyszka. Zmuszenie się do czegokolwiek bywało wyczynem, za który chciałbym sobie przyznać sam jakikolwiek order. Złe samopoczucie napędzało spiralę pewnych uwarunkowań. Jedno piwo to wstęp do trzech. Trzy to wstęp do dziewięciu. COVID-owa atmosfera również mi nie sprzyjała.

Tego dnia już czułem, że coś jest nie tak. Jakbym spał na lewej stronie ciała całą noc. Niemoc, brak tchu. Co tam, będę żył. Jestem młody przecież.

Tego dnia miałem do zrobienia zdjęcia telefonu do recenzji. O bogowie, jak mi się wtedy nie chciało. Poszukałem w google’owskich mapach jakiejś spokojnej miejscówki do zrobienia ujęć w plenerze. Zabrałem auto, pojechałem przed siebie – bez przekonania. Skapitulowałem po ledwo 30 minutach. Wróciłem do domu. Umyłem ręce, bo w tym okresie zdecydowanie warto.

Connection lost…

I to mógł być koniec tej historii. Cieszę się, że mogę Wam opowiedzieć jej dalszą część

Nie wiem, ile czasu minęło od zerwania kontaktu z otoczeniem. Świadomość wracała powoli – jakby po kolei załączały się w mózgu poszczególne systemy. Najpierw wrócił słuch – jechaliśmy na bombach. Wiecie, jak pachnie karetka pogotowia? Trochę chemią, a trochę Wunder Baumem, serio. Obok mnie siedział ratownik, który był dziwnie przerażony, w masce. Zemdlałem? Umieram? Spadłem z balkonu? A może rozbiłem auto?

Sprawdzam rzeczywistość. To nie sen – na zakrętach dość dobrze czuję, że “masa pracuje w przechyle”. Mam wszystkie kończyny. Ale… nie wszystko działa. Prawa ręka – świetnie. Lewa ręka – jakby była z papieru. Próbuję mówić – czy mam pełne usta? Głowa mnie dziwnie boli. Jak bardzo jest źle?

Rzeszowski SOR, ale jakiś taki dziwny. Nie zdążyłem nawet odetchnąć, od razu wstawiono mnie do warczącej tuby i zbadano mózg. Zaskoczę Was – mam dowód na to, że istnieje. Krótki wywiad z lekarzem. I bardzo prosta informacja. Podejrzewamy udar. Dodatkowo, jest gorączka. Robimy test na koronawirusa. Do wyniku istnieje konieczność odizolowania.

Sala izolacji. Jeszcze nie w pełni zaprzyjaźniony z rzeczywistością analizowałem fakty. Narzeczona, dużo przytomniejsza ode mnie spakowała mi do plecaka parę potrzebnych gratów na wypadek, gdybym jednak nie umarł. Najwyżej by mi się nie przydały. Mam telefon, multum nieodebranych połączeń. Robią mi wymaz, zostaję sam. Wszyscy ubrani w pełnym rynsztunku. Kombinezony, przyłbice – obraz jak z filmu science fiction.