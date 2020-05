„Milenialsi urodzili się z komputerem w ręku” – oto największe kłamstwo starszych pokoleń

Urodziłem się w 1993 r. więc według wszystkich 17 kategorii i zakresów dat – jestem sztandarowym przykładem milenialsa. Tak – tego złego milenialsa, który jest roszczeniowy, uważa, że wszystko mu się należy, chciałby po studiach zarabiać 10 tys. na rękę i który z automatu ma przewagę nad starszymi pokoleniami, bo zna się na komputerach. Tak – ta urocza generalizacja odnośnie umiejętności IT , powielana w każdym „poradniku dla przedsiębiorcy jak radzić sobie z milenialsami”, przeszła już do powszechnej świadomości. Nie raz, nie dwa spotkałem się z sytuacją, w której jakiekolwiek osiągnięcia osób z mojego rocznika były deprecjonowane, ponieważ osoby starsze uważały, że „przecież oni to potrafią tak po prostu”. Przykład? Proszę bardzo. Moja narzeczona jest pielęgniarką i w przychodni, w której pracuje, wdrażano niedawno nowy, rozbudowany system informatyczny. Pomimo tego, że nigdy wcześniej nie widziała go na oczy, to właśnie ona została wyznaczona do jego końcowej konfiguracji pod potrzeby placówki, „bo przecież młodzi to potrafią”. To nic, że widziała go pierwszy raz na oczy i jej błąd mógł spowodować problemy – żadna z obecnych tam bardziej doświadczonych pracownic nawet nie podjęła nawet próby zapoznania się z tym systemem. Czemu? Bo to przecież dla nich „czarna magia”.

Milenialsi nie są lepsi „w komputery” niż ich starsi koledzy

Przez lata takie jak zaprezentowane przed chwilą oparte o ignorancje i generalizacje myślenie uchodziło płazem, ponieważ nikt nie pokusił się o to, by sprawdzić, jak to tak naprawdę jest. Aż do teraz. Mająca siedzibę w Sztokholmie firma Specops Software przeprowadziła badanie na ponad 2 tys. osób należących do grupy „milenialsów” aby poznać, jak rzeczywiście wyglądają ich umiejętności odnośnie użycia komputera. Ze względu na to, że nie wiemy jak wyglądał dobór próby do tego badania, nie możemy uznać jego rezultatów za reprezentatywne. Pomimo tego kiedy spojrzymy na raport z badania – wyniki dają do myślenia.

To, co mamy przedstawione na grafice mówi samo za siebie. Większość milenialsów biorących udział w badaniu nie słyszała o takich terminach jak firewall, malware, VPN czy phishing. Raport pokazuje też smutną prawdę odnośnie współczesnego cyberbezpieczeństwa – większość kiedyś padła ofiarą ataku, jednak nie wie, co w takim wypadku powinna zrobić, a samo zdarzenie nie wpłynęło na ich nawyki. Na końcu mamy jednak creme de la creme badania – 9 na 10 osób będących mniej-więcej w moim wieku nie potrafi ustawić VPN (to normalne, skoro o nim nie słyszało), skonfigurować firewalla czy przywrócić komputer do ustawień fabrycznych. A są to czynności wymagające zaledwie kilku kliknięć. Jeszcze ciekawej robi się dalej, bo dochodzimy do rzeczy które wymagają… jednego kliknięcia – usunięcie historii, szukanie w trybie incognito, przeskanowanie komputera antywirusem czy odpalenie managera zadań. Z tymi problemami nie poradzi sobie od 1/3 do 1/5 ankietowanych milenialsów.

Dlaczego więc powstało przekonanie, że milenialsi są zespawani z komputerem?

Otóż – takie tłumaczenie jest dla niektórych osób bardzo wygodne. Czy tego chcemy czy nie, w większości dzisiejszych zawodów mamy już styczność z systemami komputerowymi. Naturalnym więc jest, że pracodawcy będą wymagali od swoich pracowników tego, żeby ci potrafili je obsługiwać. Aby korzystać z większości z nich potrzebna jest jednak podstawowa wiedza odnośnie komputerów. Wiedza, którą młodzi ludzie nabyli na jakimś etapie swojego życia, ponieważ ta była im przydatna i dostrzegali jej potencjał. Ciężko jest ubrać to w jakieś ramy czasowe, gdyż nie istniał jeden moment w którym młodzi „odjechali” starszym w tej dziedzinie. To dzieje się płynnie i ciągle – także teraz. Współczesny świat idzie do przodu i to, że ktoś zostaje z tyłu, przestaje się rozwijać, jest tylko jego własną decyzją. I dlatego właśnie takie twierdzenia są bardzo wygodne. Wygodniej jest powiedzieć, że ktoś na rynku pracy ma nad nami przewagę, ponieważ ma coś „dane”, „z czymś się urodził”. Łatwo jest w ten sposób zanegować fakt, że milenialsi, jak wszyscy inni ludzie, też musieli się pewnych rzeczy nauczyć, a jeżeli nie są zainteresowani komputerami – tak samo jak starsi nie potrafią wykonać na nich podstawowych operacji. Jest więc to idealny sposób na usprawiedliwienie nie tylko swojego braku kompetencji, ale też – braku jakichkolwiek działań aby te konsekwencje nabyć. Bo przecież jesteśmy na z góry przegranej pozycji, więc po co się starać.