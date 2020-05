Jeżeli więc zastanawialiście się, dlaczego social media są tak częstym celem ataków hakerów – jest to jeden z powodów. Nie muszę tu chyba mówić także takich oczywistości, jak to, aby nie zapisywać hasła ani w formie niefizycznej (np. jako plik w chmurze) ani fizycznej(jak to mają w zwyczaju panie z urzędu, naklejając karteczki z hasłami na monitor), czy też ogólnie – nikomu go nie zdradzać. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że musimy komuś przesłać nasze hasło – pamiętajmy, aby od razu potem je zmienić.

co jakiś czas sprawdzaj wycieki

Hasła wyciekały, wyciekają i wyciekać będą. Czy to z bazy Morele.net, czy też z Politechniki Warszawskiej – nie ma bazy danych w 100 proc. odpornej na ataki czy też błąd ludzki. Dlatego też co jakiś czas warto monitorować, czy login i hasło do naszego konta nie fruwają gdzieś po sieci. W tym celu warto skorzystać z narzędzi porównujących nasz login ze znanymi przypadkami wycieków. Do takich narzędzi należy m.in. Haveibeenpwned.com, a funkcjonalność ta jest też dostępna w Google Chrome.

Oczywiście, powyższa lista to tylko podstawy tego, w jaki sposób można zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci. Jako, że mamy dziś Światowy Dzień Hasła, chciałbym zapytać was o to, w jaki sposób wy chronicie swoje bezpieczeństwo w internecie i jakie macie sposoby, na silne i bezpieczne hasło. Co dodalibyście do powyższej listy?