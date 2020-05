Były współpracownik Apple ujawnia szczegóły działania Siri i chce ukarania giganta za aferę posłuchową

O tym, że urządzenia takie jak inteligentne głośniki czy telefony są wykorzystywane do szpiegowania słyszymy praktycznie od momentu ich powstania. I tak – jest to prawda. Jeżeli urządzenie ma wbudowany mikrofon, jest duża szansa na to, że nagrania stworzone za jego pomocą nie rozpływają się w nicości, tylko są skrupulatnie zapisywane gdzieś na jakimś odległym serwerze. Udowodnił to Edward Snowden, udowodnili to też inni specjaliści. Jeżeli ktoś jest tym jeszcze zaskoczony – pozostaje pogratulować. Kupując takie urządzenie bardzo często sami zgadzamy się nawet na to, by przesyłało ono próbki w celu „polepszenia jakości świadczonych usług”. Do niedawna jeszcze uważano, że wśród wszystkich firm Apple najbardziej dba o prywatność użytkowników. Niestety, doniesienia Thomasa le Bonnieca odnośnie tego, jak „przetwarzane” są nagrania ze sprzętu Apple pokazały, że rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej.

Siri słuchała wszystkiego. I wszystko zapamiętywała

Thomas le Bonniec już wcześniej informował o tym, że Apple zbiera dane swoich użytkowników. Jego wiedza pochodzi z czasów, gdy pracował dla Apple i odsłuchiwał nagrania z asystenta głosowego Siri. Według Apple – celem takiego zabiegu jest polepszenie działania programu i kontrola jakości zawartych w nim funkcji. Funcja ta ma być włączana dobrowolnie przy konfiguracji danego urządzenia, a system ma oczywiście nasłuchiwać tylko kiedy zostanie wywołany komendą. To, co jest zawarte w liście otwartym le Bonnieca do Unii Europejskiej rzuca zupełnie nowe światło na to, co się wtedy działo.