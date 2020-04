Edward Snowden – kim jest i co o nim wiemy?

Film skupiając się na losie Snowdena pomija jednak kilka ważnych aspektów. Pomimo tego iż sąd apelacyjny w USA uznał, że zbieranie przez NSA danych było niezgodne z ustawą Patriot Act, na bazie której powstała ta instytucja, to jej programy, np. PRISM wciąż operują bez żadnych zakłóceń.

Jaka przyszłość czeka Snowdena i… nas?

Patrząc na to, jak wysoką cenę za swoją odwagę poniósł Snowden, aż przykro patrzy się na to, jakie efekty przyniosło jego poświęcenie. Brak znacznych zbiorowych reakcji ze strony ludzi spowodował, że z czasem fakt szpiegowania nas przez rządy zamienił się w świadomości społecznej z czegoś skandalicznego w coś normalnego. Osobiście przypomina mi to sytuację z Panama Papers, w której ujawniono, że najwięksi tego świata unikają płacenia podatków, po czym nie wyciągnięto wobec nikogo żadnych konsekwencji. Najmocniej potwierdza to chociażby afera Cambridge Analitica, w której w dane użytkowników były wykorzystywane do prowadzenia rozgrywek politycznych. Co więcej, CIA kontynuuje próby zbierania jak największej liczby informacji o użytkownikach i nie widać, by chciało przestać. Sam Edwart Snowden przestrzegał m.in. przed tym, że rządy będą chciały wykorzystać epidemię COVID-19 by wprowadzić narzędzia szpiegowania obywateli na jeszcze wyższy poziom, oczywiście pod pretekstem ich ochrony. Sam wyrażałem swoje zaniepokojenie tym, jakiś czas temu i jak widać słusznie, bo wdrażanie takich narzędzi ma miejsce na naszych oczach. Także w Polsce.

To, co możemy z tej historii wyciągnąć dla siebie, to wiedza. Wiedza o tym, że w sieci nie jesteśmy bezpieczni za zasłoną anonimowości i że są instytucje żywo zainteresowane tym, co robimy i jakie mamy poglądy. I że zamiary tych instytucji względem nas nie muszą być wcale dobre. Od ujawnienia danych o NSA minęło 7 długich lat. W tym czasie zarówno Stany Zjednoczone jak i inne mocarstwa mogły stworzyć program znacznie bardziej inwazyjny niż PRISM, o którym nie będziemy mieli pojęcia aż do czasu, gdy pojawi się nowy Snowden.

Patrząc, że z historii tego pierwszego nie wyciągnęliśmy należytych lekcji jako społeczeństwo, obawiam się jednak, że kolejny może się już nie pojawić.