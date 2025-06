Kończy się umowa na abonament na telefon. Co dalej?

W zeszłym miesiącu opublikowałem dla Was cykl wpisów, w którym to dzieliłem się alternatywnymi ofertami dla osób, którym kończy się umowa na 2 lata na abonament komórkowy w Orange, Play, Plus i T-Mobile. Postanowiłem jeszcze ten cykl podsumować i domknąć przejrzystą klamrą, z uwagi na spore zmiany w Plusie i Orange.

Jak sami mogliście się przekonać, tych alternatywnych ofert w portfolio operatorów z „wielkiej czwórki” (pominąłem w tym cyklu operatorów wirtualnych) jest tak dużo i zmieniło się w nich ostatnio tyle, iż postanowiłem w tym jednym, ostatnim wpisie, zaproponować Wam po jednej najlepszej ofercie u każdego z tych operatorów.

Jak ją wybrałem? Otóż każdy z tych operatorów ma dwa najtańsze i zapewne najpopularniejsze abonamenty komórkowe w umowie na 2 lata, w cenach około 40 zł i 60 zł. Wybiorę dla Was po jednej, alternatywnej ofercie bez zobowiązania w tym przedziale cenowym.

Zobaczycie tym samym, co tak naprawdę w tej cenie możecie uzyskać, bez wiązania się w kolejną umowę z zobowiązaniem na 2 lata.

Zachęcam później też do przejrzenia innych moich propozycji, pod tymi linkami:

Dla uporządkowania wstępnego - wszystkie opisane niżej oferty, zawierają nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS, dostęp do 5G, WiFi Calling, VoLTE czy roaming w UE wg zasady RLAH.

Jako alternatywę wybiorę ofertę bez zobowiązania, ale równie wygodną i bezobsługową, co abonament na 2 lata — z automatycznymi płatnościami i stałą ceną wybranego pakietu miesięcznego.

Najlepsza oferta zamiast abonamentu komórkowego w Orange

Co się zmieniło w Orange od momentu publikacji pierwszego wpisu? Przede wszystkim pierwsza od 12 lat podwyżka w nju mobile, co spowodowało, iż najtańszy pakiet kosztuje teraz tyle, co najtańszy pakiet w Orange Free na kartę.

Zmniejszył się też równocześnie dystans do najtańszego pakietu subskrypcji w Orange Flex do zaledwie 4 zł miesięcznie. To w połączeniu z dodatkową kartą SIM/eSIM z tym samym numerem za darmo, sejfem na niewykorzystany transfer danych i możliwością aktywacji na tydzień lub miesiąc internetu bez limitu danych i prędkości za 15 zł lub 45 zł, czyni tę ofertę w mojej ocenie najlepszą alternatywą dla abonamentu na 2 lata w Orange.

Nawet z włączoną usługą UNLMTD miesięczny koszt zamknie tu się w kwocie niższej, niż najdroższy abonament w Orange z internetem bez limitu danych i prędkości. Z kolei bez usługi UNLMTD subskrypcja w Orange Flex jest tańsza niż najtańszy abonament w Orange z limitem 10 GB transferu danych.

Najlepsza oferta zamiast abonamentu komórkowego w Play

Jaka najlepsza alternatywa w Play? Wybrałem tu abonament w submarce Virgin Mobile za 40 zł miesięcznie. To cena najtańszego abonamentu w Play z limitem 6 GB transferu danych, tutaj dostajecie na start 100 GB, a po dwóch latach stażu 300 GB, czyli tyle, ile w abonamencie Play za 95 zł miesięcznie!

Najlepsza oferta zamiast abonamentu komórkowego w Plus

Plus, to drugi operator, w którego ofercie sporo się zmieniło w ostatnim czasie. Przede wszystkim pojawił się w niej po raz pierwszy abonament bez limitu danych i prędkości za 90 zł miesięcznie.

W submarce Plush nie ma takiego pakietu, ale za to jest abonament za 40 zł miesięcznie, w którym na start dostaniecie limit 80 GB, a po dwóch latach stażu aż 300 GB. To niższy koszt od abonamentu w Plusie z limitem 60 GB - 60 zł i taki sam jak w abonamencie z limitem 6 GB transferu danych.

Najlepsza oferta zamiast abonamentu komórkowego w T-Mobile

Został nam abonament w T-Mobile i moim zdaniem najlepsza do niego alternatywa w postaci subskrypcji Red Bull Mobile.

Za 30 zł miesięcznie dostajecie tu 60 GB transferu danych miesięcznie, to taniej niż abonament w T-Mobile za 40 zł z limitem 5 GB transferu danych i za 60 zł z limitem 50 GB.

Co z abonamentami T-Mobile bez limitu? Wystarczy dopłacić 20 zł miesięcznie w Red Bull Mobile za internet bez limitu danych i prędkości - wyjdzie Was nadal taniej niż abonament w T-Mobile za 75 zł bez limitu danych z ograniczeniem prędkości do 150 Mb/s i bez ograniczenia prędkości za 95 zł miesięcznie.

