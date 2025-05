Nowa oferta na kartę - milion gigabajtów co miesiąc!

Co tam setki gigabajtów co miesiąc w ofertach na kartę, w nowej ofercie Plush skorzystacie z limitu miliona GB (1 000 000 GB), nawet przez 9 miesięcy, a w Plus na kartę bez limitu przez 6 miesięcy.

Zaledwie wczoraj dzieliłem się z Wami listą alternatywnych do abonamentu ofert w Plusie. To już w dużej mierze nieaktualne, bo od dziś dostępna jest zupełnie nowa oferta na kartę Plush i Plus.

Nowa oferta Plush na kartę

Nowa oferta w Plush na kartę to dobra i zła wiadomość. Dobra, bo w zupełnie nowych pakietach - TOP i HOT (LIGHT bez zmian) zaszyte są większe limity transferu danych. Zła - znika usługa internetu bez limitu danych i prędkości za 1 zł na 1 dzień.

Zerknijmy, jak wyglądała ta oferta do wczoraj. Do wyboru mieliśmy trzy pakiety z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz z:

30 GB limitu transferu danych za 30 zł,

40 GB limitu transferu danych za 35 zł,

50 GB limitu transferu danych za 40 zł.

Do tego wspomniana usługa internetu bez limitu na 1 dzień za 1 zł (można ją było uruchamiać wielokrotnie w miesiącu).

Od dzisiaj mamy dostępne również trzy pakiety:

LIGHT z 30 GB limitu transferu danych za 30 zł,

HOT z 50 GB limitu transferu danych za 35 zł,

TOP z 100 GB limitu transferu danych za 45 zł.

Do tego w pakiecie LIGHT dostajemy 1 000 000 GB do wykorzystania w miesiącu przez 3 miesiące, w pakiecie HOT przez 6 miesięcy, a w pakiecie TOP przez 9 miesięcy.

Aby zacząć korzystać z praktycznie nieograniczonego internetu wystarczy kupić nowy starter lub – w przypadku już obecnych klientów – przejść na nową taryfę. Następnie – aktywować pakiet cykliczny wysyłając SMS pod nr 2601 o treści odpowiednio: KUPUJE TOP, KUPUJE HOT lub KUPUJE LIGHT.

Co z kumulacją transferu danych? Ten comiesięczny pakiet miliona gigabajtów schodzi pierwszy, co oznacza, iż w pakiecie LIGHT przez 3 miesiące będzie się odkładał limit z pakietu, więc od 4 miesiąca będzie do dyspozycji dodatkowe 90 GB z kumulacji.

W pakiecie HOT z kolei - 150 GB, a w pakiecie TOP 300 GB, do wykorzystania w kolejnych miesiącach, oczywiście oprócz stałego limitu z pakietu.

Nowa oferta Plus na kartę

To jeszcze nie wszystko, aby nie robić konkurencji dla głównej marki, w Plus na kartę też mamy nową ofertę.

Jak było do wczoraj? Dostępne do aktywacji były trzy pakiety:

CHILL z 30 GB limitu transferu danych za 30 zł,

MAX z 50 GB limitu transferu danych za 35 zł,

PRO z 100 GB limitu transferu danych za 45 zł.

Od dzisiaj mamy trzy nowe pakiety:

MAX z 50 GB limitu transferu danych za 35 zł, dodatkowo 825 GB przez 12 miesięcy,

PRO z 100 GB limitu transferu danych za 35 zł, dodatkowo 1200 GB przez 12 miesięcy

ULTRA z 200 GB limitu transferu danych za 50 zł, dodatkowo bez limitu przez 6 miesięcy, a od 7 do 12 miesiąca 1000 GB co miesiąc.

Nowe oferty na kartę w Plus i Plush dostępne są dla nowych i obecnych klientów, korzystających z dotychczasowych pakietów. W przypadku oferty Plus na kartę, nowi klienci mogą skorzystać z niej przez pierwsze 2 miesiące za połowę ceny. Z kolei w Plush na kartę, dotychczasowi klienci mogą otrzymać pakiet miliona GB do przetestowania za darmo, bez zmiany pakietu. Przydatne, jeśli chcecie sprawdzić, czy potrzebujecie tak duży limit w miesiącu.

