Koniec umowy z Orange i nie wiesz, co dalej? Pomożemy

Zaczynaliśmy od końca alfabetu, czyli od T-Mobile, później był Plus, Play i na koniec został Orange.

Reklama

W sumie dobrze wyszło, bo to akurat operator, który świetnie sobie radzi jeśli chodzi o konwersję klientów ofert na kartę, właśnie do abonamentu komórkowego.

Jak to robi? To już wyjaśniałem Wam w osobnym wpisie - Orange bardzo chce byś zrezygnował z oferty na kartę. Może jest też tak, że klienci nie wiedzą/nie mają świadomości, iż do tego operatora należą też inne marki,- z dużo lepszymi ofertami. Pomożemy Wam je odkryć.

Jeśli zależy Wam na zasięgu innych operatorów i szukacie ich alternatywnych ofert, zapraszamy do poprzednich wpisów:

Zanim przejdziemy do Orange, jedna podstawowa zasada tego cyklu - tylko oferty operatorów należących do Orange, Play, Plus i T-Mobile, bez operatorów wirtualnych.

Abonament komórkowy w Orange

Jak już wspominałem w poprzednich częściach, jeśli kończy się Wam umowa na abonament komórkowy macie cztery wyjścia. Przedłużyć umowę na kolejne 2 lata lub przejść na umowę na czas nieokreślony, wówczas tracicie rabat 5 zł czy 10 zł miesięcznie - zależy kiedy podpisywaliście umowę.

Możecie też podpisać nową umowę, aktualnie dostępne są w jej ramach cztery pakiety z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz z:

limitem transferu danych 10 GB za 45 zł miesięcznie - Plan XS,

limitem transferu danych 100 GB za 65 zł miesięcznie - Plan S,

limitem transferu danych 200 GB za 75 zł miesięcznie - Plan M,

bez limitu transferu danych, po dwóch latach limit 300 GB za 95 zł miesięcznie - Plan L.

Czwarte wyjście, to poszukać innej oferty bez zobowiązania (z miesięcznym okresem wypowiedzenia), u operatorów należących do Orange.

Reklama

Inne, tańsze oferty komórkowe w Orange

Możemy wybierać spośród pięciu wariantów: Orange Free na kartę, subskrypcji Orange Flex oraz z abonamentu (miesięczny okres wypowiedzenia), subskrypcji lub oferty na kartę w Nju Mobile.

Co zamiast abonamentu - Plan XS?

Plan XS w Orange to limit transferu danych na poziomie 10 GB za 45 zł miesięcznie, co w tej cenie mamy, jeśli chodzi o alternatywy? Spójrzmy:

Reklama

oferta na kartę nju mobile z limitem 20 GB transferu danych za 19 zł miesięcznie,

oferta na kartę nju mobile z limitem 40 GB transferu danych za 29 zł miesięcznie,

abonament (miesięczny okres wypowiedzenia) w nju mobile z limitem 60 GB (po pół roku 120 GB, po roku 150 GB, a po dwóch latach stażu 180 GB) za 29 zł miesięcznie,

subskrypcja w nju mobile z limitem 60 GB (po pół roku 120 GB, po roku 150 GB, a po dwóch latach stażu 180 GB) za 29 zł miesięcznie,

Orange Free na kartę z limitem 30 GB za 31 zł miesięcznie,

Orange Free na kartę z limitem 50 GB za 35 zł miesięcznie,

subskrypcja Orange Flex z limitem 75 GB za 35 zł miesięcznie,

abonament (miesięczny okres wypowiedzenia) w nju mobile z limitem 80 GB (po pół roku 160 GB, po roku 200 GB, a po dwóch latach stażu 240 GB) za 39 zł miesięcznie,

Orange Free na kartę z limitem 100 GB za 40 zł miesięcznie,

Orange Free na kartę z limitem 150 GB za 45 zł miesięcznie.

Co zamiast abonamentu - Plan S?

Plan S zawiera limit 100 GB, w cenie 65 zł miesięcznie. Jak widać powyżej, już we wcześniejszym pułapie cenowym znajdziecie alternatywy, ale idźmy dalej:

abonament (miesięczny okres wypowiedzenia) w nju mobile z limitem 100 GB (po pół roku 200 GB, po roku 250 GB, a po dwóch latach stażu 300 GB) za 49 zł miesięcznie,

subskrypcja Orange Flex z limitem 150 GB za 50 zł miesięcznie,

Orange Free na kartę z limitem 200 GB za 50 zł miesięcznie.

Co zamiast abonamentu - Plan M i L?

Plan M to limit 200 GB transferu danych w cenie 75 zł miesięcznie, a Plan L - brak limitu transferu danych i prędkości (po 2 latach 300 GB) w cenie 95 zł miesięcznie.

Co w zamian? Na placu boju pozostała już tylko jedna oferta alternatywna - mowa oczywiście o subskrypcji Orange Flex za 80 zł miesięcznie, bez limitu transferu danych i prędkości. Do tego 3 dodatkowe karty SIM/eSIM z tym samym numerem za darmo (w abonamencie Orange 9,99 zł za każdą).

Na koniec, tradycyjnie zostawiam linki, do wymienionych alternatywnych ofert: Orange Free na kartę, subskrypcja Orange Flex oraz nju mobile - abonament, subskrypcja i oferta na kartę.

Stock Image from Depositphotos.