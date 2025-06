Nju mobile, to prawdopodobnie najbardziej odporna na podwyżki oferta na rynku. Gdy inni się zmieniali, ją wzrosty cen omijały z daleka, kiedyś musiało się to jednak skończyć i po kartach w zeszłym roku, przyszedł teraz czas na abonament.

12 lat bez podwyżek i koniec. Orange zmienia ulubioną ofertę

To pierwsza taka zmiana od 12 lat życia oferty, więc każdy musi się przygotować na duży wzrost, co z jednej strony jest zrozumiałe, ale oczywiście pozostawia niesmak. Lepiej by było gdyby firma stopniowo w ciągu lat dodawała po złotówce, niż teraz podskoczyć nawet o 6 złotych, co stanowi wzrost o 66%.

Nju mobile

Od teraz najtańsza opcja w ofercie będzie wynosiła nie 29 złotych, ale 31 złotych za pierwszy numer. Nie jest to zatem wysoki skok, ale już o wiele wyraźniej go widzimy w przypadku oferty za każdy kolejny numer. Zamiast 9 złotych, klienci Nju będą musieli teraz zapłacić aż 15 złotych. Podwyżka jest zatem spora, lecz na szczęście operator ma dla klientów pocieszenie w formie ulepszenia oferty w stosunku do przeszłości.

Od teraz pakiet GB za internet nie jest współdzielony z konta głównego. Oznacza to, że od teraz 60GB z najtańszej oferty nie musi już być dzielone z drugim numerem. Każdy będzie miał osobną pulę o jednakowej wielkości, czyli w sumie będzie do wykorzystania 120GB, nie 60GB. Liczba ta rośnie wraz ze stażem numeru:

120 (łącznie 240 GB) GB po pół roku,

150 (łącznie 300 GB) GB po roku,

180 (łącznie 360 GB) GB po 2 latach.

Najważniejsze jednak, że wzrost cen nie dotyczy obecnych klientów. Martwić się muszą jedynie te osoby, które jeszcze nie dały się Nju skusić. Jednakże pomimo tych podwyżek, trzeba obiektywnie przyznać, że to jest wciąż świetna oferta.

Źródło: nju.