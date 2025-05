Czy warto przedłużać umowę na abonament komórkowy w T-Mobile?

Cztery dni temu jeden z operatorów opublikował swoje wyniki za I kwartał 2025 roku, z których wynika, iż takich osób są miliony.

Mowa o T-Mobile, który to akurat jako jedyny z operatorów „wielkiej czwórki” ma ofertę na abonament komórkowy tylko w głównej marce. Submarki to jedynie oferty na kartę i subskrypcje, które też zaliczane są do ofert prepaid.

Łatwo więc oszacować z tych wyników, o jakiej liczbie klientów mówimy.

Na koniec I kwartału 2025 roku, z oferty abonamentowej tego operatora korzystało pond 5,5 mln klientów. Odejmując nawet w całości klientów na światłowody, z których spora część może korzystać z oferty łączonej z abonamentem komórkowych, zostaje 5 mln klientów korzystających z samodzielnej oferty na abonament.

Abonament komórkowy w T-Mobile

Kryje się pod tym abonament komórkowy lub na internet mobilny. Internet mobilny możemy zostawić, bo w zasięgu T-Mobile nie ma alternatywy w postaci tanich ofert (wyjątek to subskrypcja Heyah 01 za 19,99 zł, ale z limitem tylko 50 GB transferu danych w miesiącu), ale przyjrzyjmy się ofertom komórkowym.

Aktualnie w ofercie na abonament komórkowy w T-Mobile, dostępne są cztery pakiety - wszystkie z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz z:

limitem transferu danych 5 GB za 40 zł miesięcznie,

limitem transferu danych 50 GB za 60 zł miesięcznie,

internetem bez limitu danych z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s za 70 zł miesięcznie,

internetem bez limitu danych i prędkości za 90 zł miesięcznie.

Jeśli macie któryś z tych pakietów i kończy się Wam umowa, sprawdźcie poniżej, czy nie warto zastanowić się nad innymi ofertami komórkowymi tego operatora.

Na przejście na umowę na czas nieokreślony po zakończeniu umowy na 2 lata nie macie już co liczyć, T-Mobile od kilku lat podwyższa co roku w takich przypadkach abonament miesięczny o 10 zł.

Inne, tańsze oferty komórkowe w T-Mobile

Co zamiast abonamentu - Oferta XS?

Oferta XS to abonament za 40 zł miesięcznie z limitem 5 GB transferu danych.

W tej cenie, możecie skorzystać z dużo lepszych ofert, w kolejności według miesięcznych opłat od najtańszych:

subskrypcja komórkowa Heyah 01, z limitem 20 GB transferu danych za 19,99 zł miesięcznie,

subskrypcja komórkowa Heyah 01, z limitem 40 GB transferu danych za 29,99 zł miesięcznie,

subskrypcja komórkowa Red Bull Mobile, z limitem 60 GB transferu danych za 30 zł miesięcznie,

oferta na kartę T-Mobile z limitem 30 GB transferu danych za 30 zł miesięcznie,

oferta na kartę Heyah z limitem 55 GB transferu danych za 35 zł miesięcznie,

oferta na kartę T-Mobile z limitem 40 GB transferu danych za 35 zł miesięcznie.

Co zamiast abonamentu - Oferta S?

Oferta S to abonament za 60 zł miesięcznie z limitem 50 GB transferu danych.

Co zamiast tego wybrać?

subskrypcja komórkowa Red Bull Mobile, z limitem 60 GB transferu danych za 30 zł miesięcznie,

oferta na kartę Heyah z limitem 55 GB transferu danych za 35 zł miesięcznie,

oferta na kartę Heyah z limitem 70 GB transferu danych za 40 zł miesięcznie,

oferta na kartę T-Mobile z limitem 60 GB transferu danych za 45 zł miesięcznie,

oferta na kartę T-Mobile z limitem 200 GB transferu danych za 50 zł miesięcznie,

oferta na kartę Heyah z limitem 100 GB transferu danych za 55 zł miesięcznie.

Co zamiast abonamentów - Oferta M i L Nielimitowana?

Oferty M i L kosztują 70 zł i 90 zł miesięcznie, a zawierają brak limitu danych z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s i brak ograniczenia danych i prędkości.

W zamian, mam dla Was jedną propozycję - subskrypcja komórkowa Red Bull Mobile za 50 zł miesięcznie, bez limitu danych i prędkości.

Jest więc w czym wybierać, wystarczy prześledzić inne oferty tego operatora. Jeśli nie chce się Wam szukać po sieci, zostawię tutaj linki: T-Mobile na kartę, Heyah na kartę, subskrypcja Heyah 01 i subskrypcja Red Bull Mobile.

