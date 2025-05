Kończy Ci się umowa w Plusie? Sprawdź alternatywy

W miniony poniedziałek rozpoczęliśmy cykl wpisów, którym przybliżamy Wam alternatywne oferty do abonamentów naszych głównych operatorów z „wielkiej czwórki”. Zaczęliśmy od T-Mobile, dziś przyjrzymy się ofertom w zasięgu Plusa.

Co ważne, pomijamy tu oferty operatorów wirtualnych, im poświęcaliśmy sporo uwagi w innych cyklach, w tym skupiamy się na operatorach, którzy należą do jednego z naszych operatorów infrastrukturalnych. Nie wszyscy klienci bowiem mają świadomość, że to w zasadzie ten sam operator, a ich oferty są bez zobowiązania i atrakcyjniejsze w porównaniu z abonamentami z zobowiązaniem na 2 lata.

Istotę tego cyklu przybliżaliśmy Wam dokładnie w pierwszej jego części, zapraszam do przeczytania, jeśli jeszcze nie mieliście okazji - Czy warto przedłużać umowę na abonament komórkowy w T-Mobile?.

Abonament komórkowy w Plusie

Podobnie, jak w poprzednim wpisie najpierw zerknijmy dla późniejszego porównania na aktualną ofertę na abonament w Plusie.

Mamy tu do wyboru trzy pakiety z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz z:

limitem transferu danych 6 GB za 39 zł miesięcznie - abonament S,

limitem transferu danych 50 GB za 59 zł miesięcznie - abonament M,

limitem transferu danych 120 GB za 69 zł miesięcznie - abonament L.

Inne, tańsze oferty komórkowe w Plusie

Co zamiast abonamentu S?

W abonamencie S za 39 zł miesięcznie, mamy dostępny limit 6 GB transferu danych. W tym zakresie cenowym dostępne są inne oferty w kolejności od najtańszej:

oferta na kartę w a2mobile, z limitem 15 GB GB transferu danych za 19,90 zł miesięcznie,

abonament (miesięczny okres wypowiedzenia) w Premium Mobile z limitem 30 GB za 24,70 zł,

oferta na kartę w a2mobile, z limitem 35 GB GB transferu danych za 24,90 zł miesięcznie,

abonament (miesięczny okres wypowiedzenia) w Plush z limitem 40 GB (po pół roku 80 GB, po roku 160 GB, a po dwóch latach stażu 200 GB) za 25 zł miesięcznie,

abonament (miesięczny okres wypowiedzenia) w Premium Mobile z limitem 45 GB za 29,70 zł,

oferta na kartę w a2mobile, z limitem 50 GB GB transferu danych za 29,90 zł miesięcznie,

oferta na kartę w Plus, z limitem 30 GB transferu danych za 30 zł miesięcznie,

oferta na kartę w Plush, z limitem 30 GB transferu danych za 30 zł miesięcznie (internet bez limitu danych i prędkości za 1 zł na 1 dzień),

oferta na kartę w a2mobile, z limitem 70 GB GB transferu danych za 34,90 zł miesięcznie,

oferta na kartę w Plush, z limitem 35 GB transferu danych za 35 zł miesięcznie (internet bez limitu danych i prędkości za 1 zł na 1 dzień),

oferta na kartę w Plus, z limitem 40 GB transferu danych za 35 zł miesięcznie.

Co zamiast abonamentu M?

Abonament M kosztuje 59 zł miesięcznie i zawiera 50 GB transferu danych.

Jakie mamy alternatywy?

abonament (miesięczny okres wypowiedzenia) w Premium Mobile z limitem 60 GB za 39,70 zł,

oferta na kartę w a2mobile, z limitem 100 GB GB transferu danych za 39,90 zł miesięcznie,

abonament (miesięczny okres wypowiedzenia) w Plush z limitem 80 GB (po pół roku 160 GB, po roku 200 GB, a po dwóch latach stażu 300 GB) za 40 zł miesięcznie,

oferta na kartę w Plush, z limitem 50 GB transferu danych za 40 zł miesięcznie (internet bez limitu danych i prędkości za 1 zł na 1 dzień),

oferta na kartę w Plus, z limitem 100 GB transferu danych za 45 zł miesięcznie,

oferta na kartę w a2mobile, z limitem 150 GB GB transferu danych za 49,90 zł miesięcznie,

abonament (miesięczny okres wypowiedzenia) w Premium Mobile z limitem 110 GB za 54,70 zł.

Co zamiast abonamentu L?

Abonament L kosztuje w Plusie 69 zł miesięcznie i zawiera limit transferu danych na poziomie 120 GB.

Jak zauważyliście wyżej, większy lub podobny limit transferu danych znajdziecie w tańszych ofertach. W a2mobile za 49,90 zł jest 150 GB, a Premium Mobile za 54,70 zł jest limit 110 GB. Musimy tu jednak pamiętać, że ci operatorzy nie oferują roamingu w UE wg zasady RLAH.

Jeśli zależy nam na roamingu, możemy skorzystać z oferty Plush abonament za 25 zł lub 40 zł. W tańszej opcji 160 GB otrzymamy po roku stażu, a w droższej już po pół roku. Ewentualnie pozostaje oferta na kartę w Plus, gdzie za 45 zł mamy od razu limit 100 GB.

Linki do wymienionych ofert, znajdziecie na stronach operatorów: a2mobile, Premium Mobile, Plus na kartę, Plush na kartę i Plush abonament.

