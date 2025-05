Prawdziwa petarda od Plusa i Polsatu - czekaliście na taką ofertę

Oczywiście zaczniemy od tego badania, bo jego wyniki pokazały, iż blisko połowa rodaków (45%) przytłoczona jest mnogością usług i produktów w ofertach operatorów.

To sprawia, że dla większości z nas (54%) wybór właściwych dla naszych potrzeb pakietów jest mocno utrudniony.

Kłóci się to z oczekiwaniami 70% z nas, oczekujących najprostszych i najbardziej zrozumiałych ofert.

Jak przyjrzymy się jednak tu konkretnym pytaniom co do samych usług telekomunikacyjnych, to wprawdzie nie jest tragicznie, dla większości badanych są one przejrzyste, ale nadal 33% z nas ma z tym problem.

Jeśli zaś chodzi o płatności za te usługi, znowu większość wie, za co i ile płaci, ale co czwarty deklaruje brak pewności w tym względzie.

Bez jakich usług telekomunikacyjnych nie możemy się obejść? Bez dwóch zdań jest to internet, i to zarówno w telefonie poza domem, jak i stacjonarny w domu.

Co do coraz popularniejszych usług streamingowych w ofertach operatorów widać, że jest to odpowiedź na zapotrzebowanie w gospodarstwach domowych, ponad połowa korzysta z nich, a co piąte aż z trzech takich usług.

Końcowe pytanie z badania dotyczyło pakietyzacji usług (oferty łączone), a w szczególności czy dają one realne oszczędności — większość badanych zgodziła się z tym, aczkolwiek co trzeci ankietowany nie wie albo nie ma zdania o tym.

Być może do tych klientów chce dotrzeć Plus z Polsat Box ze swoją nową ofertą łączoną.

Michał Sobolewski, Wiceprezes Zarządu Plusa, Grupa Polsat Plus:

Nasza nowa oferta odpowiada na to, czego chce i potrzebuje dzisiejszy klient. Ma być prosto, zrozumiale i najlepiej w jednym miejscu. Wtedy na tym zaoszczędzimy – i czas i pieniądze. Mówimy wprost – połącz usługi i na tym skorzystaj.

Nowa oferta łączona Plusa i Polsat Box

W nowej ofercie Plusa i Polsat Box, mamy do wyboru trzy pakiety. Najtańszy pakiet S skierowanych jest dla kogoś z niewielkim zapotrzebowaniem transferu danych. W przypadku gdy potrzebuje on tylko abonamentu komórkowego z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz z limitem 6 GB transferu danych w miesiącu, może wykupić sam pakiet do telefonu za 40 zł miesięcznie.

W razie potrzeby może tu dokupić sobie internet stacjonarny z limitem prędkości do 300 Mb/s lub mobilny z limitem 50 GB za 40 zł, ewentualnie też telewizję z 57 kanałami i dostępem do Polsat Box Go za 30 zł miesięcznie.

Ciekawie prezentują się dwa kolejne pakiety. W przypadku wyboru pakietu M i samego abonamentu komórkowego, z limitem 60 GB transferu danych, zapłacimy za niego 60 zł miesięcznie. Jednak jak zdecydujemy się na dokupienie internetu stacjonarnego z limitem prędkości do 600 Mb/s lub internetu mobilnego z limitem 600 GB, za abonament komórkowy i internet zapłacimy tylko 80 zł.

Do tego jednocześnie potroi nam się limit transferu danych w smartfonie do 180 GB — taki sam bonus będzie, jeśli do abonamentu komórkowego dobierzemy telewizję lub pakiet dwóch serwisów streamingowych.

Co z najdroższym pakietem L? Zawiera on abonament komórkowy z internetem bez limitu danych i prędkości oraz do wyboru internet stacjonarny z limitem prędkości do 1 Gb/s lub internet mobilny również bez limitu danych i prędkości, do tego telewizja ze 139 kanałami telewizyjnymi, Polsat Box Go, Polsat Sport Premium, Eleven Sports i Cinemax, a za cały zestaw zapłacimy 30 zł więcej niż za cały pakiet M.

Dla przykładu — wykupując w pakiecie M abonament komórkowy, internet i telewizję, zapłacimy za ten zestaw 110 zł miesięcznie. Za przejście z niego na pakiet L dopłacimy 30 zł, a więc łącznie 140 zł miesięcznie.

Na koniec pozostają serwisy streamingowe. Tu do wyboru są Disney+, SkyShowtime, Max, Polsat Box Go Sport i Polsat Box Go Premium — za wykupienie dwóch z nich zapłacimy tylko 30 zł (za wszystkie cztery 60 zł).

Podsumowując, w pakiecie S i M, przy wykupieniu dwóch usług, na przykład abonamentu komórkowego i internetu, za obie usługi zapłacimy 80 zł miesięcznie. Do tego możemy dokupić telewizję za 30 zł lub dwa pakiety streamingowe, również za 30 zł. Jeśli interesuje nas w miejsce pakietu M, zestaw usług z pakietu L, dopłacamy do niego tylko 30 zł.

Źródło: Plus/Polsat Box