Słaby zasięg Play? Liczby mówią, że to już historia

Ta druga kwestia powinna być interesująca dla wszystkich klientów Play, nie tylko tych wyjeżdżających na urlopy, wakacje, ferie czy długie weekendy nad morze, w góry czy na Mazury.

Reklama

Nie ulega wątpliwości, iż zużycie danych na nadajnikach operatorów z roku na rok rośnie w ogromnej skali. Tylko w ostatnich dwóch latach w sieci Play urosło niemal o połowę do poziomu ponad 1000 PB.

Michał Ziółkowski, Chief Technology Officer, członek zarządu Play:

Takie wykorzystanie sieci wymaga oczywiście ciągłej rozbudowy sieci nadajników, zwłaszcza w rejonach, gdzie to zużycie jest największe. Play zdradził, iż tylko od 2017 roku (dekada po uruchomieniu sieci Play w Polsce — do tego czasu bazowali głównie na roamingu krajowym), uruchomił aż 7 tysięcy nowych nadajników.

Aktualnie jest ich 12 669, a więc to liczba zbliżona już do sieci Orange i T-Mobile w ramach spółki Networks!.

Co ciekawe, Play nie zamierza na tym poprzestać i planuje rozbudowę sieci własnych nadajników do co najmniej 15 tysięcy w całym kraju. Z jeszcze innych ciekawych danych, które padły na konferencji, można wymienić liczbę aż 4,9 mln smartfonów w sieci Play z obsługą najnowszej technologii 5G i już blisko 83% rozmów telefonicznych wykonywanych w technologii VoLTE.

Źródło: Play.