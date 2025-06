Masowa awaria w Orange – nie możesz wykonać połączenia? Sprawdź ten sposób

Klienci Orange masowo zgłaszają awarie sieci – występują poważne problemy z wykonywaniem połączeń, zgłoszenia napływają z różnych części kraju. Wygląda na to, że popularny operator zmaga się z dużą usterką, ale jest na to sposób.

Orange potwierdza awarię – co zrobić, by znowu dzwonić?

W mediach społecznościowych i serwisie Downdetector zaroiło się od zgłoszeń – klienci Orange nie mogą wykonywać połączeń z powodu awarii, a niektórzy zgłaszają też opóźnione wiadomości SMS. Jeśli doświadczyłeś takich problemów, to możesz wykonać dwie czynności, które u sporej części klientów – w tym mnie – okazały się pomocne. Wystarczy wyłączyć transmisję danych i/lub VoLTE, by połączenia telefoniczne znów działały poprawnie.

Źródło: Downdetector

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, co jest głównym powodem usterki i kiedy problemy zostaną rozwiązane przez operatora. Orange na X poinformowało, że trwają prace nad przywróceniem dostępu do wszystkich usług – operator przeprosił za utrudnienia i poprosił o cierpliwość. Jeśli więc jesteś klientem pomarańczowej sieci, to w celach kontaktowych lepiej skorzystać z alternatyw, w postaci głosowego połączenia przez Messenger, FaceTime czy WhatsApp.

Stock image from Depositphotos