BMW M3 oraz M4 w wersji Competition mają silniki o mocy 510 KM, co przekłada się na czas przyspieszenia od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,9 s i to wyłącznie z napędem tylnym! Za kilka miesięcy do oferty ma dołączyć wersja M xDrive (z napędem na wszystkie koła), która ma skrócić ten czas do oszałamiających 3,5 s! Nowe M3 i M4 mieliśmy okazję przetestować na torze wyścigowym Silesia Ring. Zapraszam do raportu z tych jazd próbnych.