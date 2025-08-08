Chiny przed wielkim osiągnięciem. Wszystko poszło jak z płatka

Chiny wykonały istotny krok w kierunku swojej pierwszej załogowej misji na Księżyc. W prowincji Hebei przeprowadzono udany test lądownika Lanyue, który ma przewieźć dwóch astronautów na powierzchnię Srebrnego Globu przed końcem dekady.

Chiny wykonały kolejny istotny krok na drodze do swojej pierwszej załogowej misji księżycowej. 6 sierpnia 2025 roku w specjalistycznym ośrodku testowym w hrabstwie Huailai (prowincja Hebei) przeprowadzono kompleksowy test lądowania i startu nowego, dwuosobowego lądownika księżycowego "Lanyue", który w przyszłości zabierze chińskich astronautów na powierzchnię Srebrnego Globu.

Historyczny test: symulacja lądowania i startu z powierzchni Księżyca

Jak poinformowała Chińska Agencja Załogowych Lotów Kosmicznych (CMSA), był to pierwszy przypadek, w którym Chiny przeprowadziły pełną próbę operacji lądowania i ponownego startu załogowego statku kosmicznego w warunkach symulujących środowisko poza Ziemią. Test miał na celu zweryfikowanie funkcjonowania kluczowych systemów w różnych scenariuszach, od podejścia do lądowania, przez bezpieczne przyziemienie, aż po późniejsze oderwanie się od powierzchni Księżyca.

Inżynierowie z China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), instytucji odpowiedzialnej za rozwój programu księżycowego, podkreślają, że próba miała przede wszystkim potwierdzić niezawodność mechanicznych komponentów w warunkach ekstremalnych. Sprawdzono obciążenia startowe i zachowanie struktury lądownika podczas najbardziej krytycznych faz misji.

Lądownik Lanyue zaprojektowany jest z myślą o przewozie dwóch astronautów na powierzchnię Księżyca oraz transporcie łazika i instrumentów badawczych. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie, a każdy z kilku silników lądownika działa w redundantnej konfiguracji, co oznacza, że w przypadku awarii jednego z nich pozostałe są w stanie przejąć funkcję i umożliwić bezpieczny powrót astronautów na orbitę okołoksiężycową.

W trakcie testu uruchomiono silniki lądownika, symulując jego zniżanie się do powierzchni Księżyca oraz ponowny start. Jak relacjonuje CCTV, przeprowadzona próba potwierdziła sprawność systemów napędowych, skuteczność procedur odłączenia od podłoża, a także współdziałanie kluczowych podsystemów: nawigacji, sterowania i napędu.

Misja z wykorzystaniem Lanyue ma zostać przeprowadzona przed końcem tej dekady, a jej celem będzie pierwsze chińskie lądowanie człowieka na Księżycu. Choć dokładna data nie została jeszcze ogłoszona, chińskie media państwowe oraz CMSA wskazują, że przygotowania nabierają tempa i są zgodne z harmonogramem. Można zatem oczekiwać, że misja zostanie zrealizowana do końca 2030 roku.

