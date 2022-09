iPhone 14 i iPhone 14 Pro - ceny

Dzisiejsza konferencja Apple przyniosła wiele premier, z czego najważniejszą jest iPhone 14 w czterech wersjach: podstawowej, z dopiskiem Plus (dawniej Max), Pro oraz Pro Max. Najwięcej uwagi przyciąga model Pro, który porzuca dotychczasowego notcha i prezentuje nieco inne podejście do wcięcia na aparat TrueDepth wraz z technologią rozpoznawania twarzy Face ID. iPhone 14 do sprzedaży trafi 16.09.2022 r., iPhone 14 Plus 07.10.2022 r. iPhone 14 Pro dostępny będzie 16.09.2022 r. podobnie jak iPhone 14 Pro Max. Przedsprzedaż w oficjalnym sklepie Apple Store rusza w najbliższy piątek o godzinie 14:00 czasu polskiego.

iPhone 14 - cena

Zacznijmy jednak od cen w Stanach Zjednoczonych, bo to one są podstawą do wyliczania cennika na innych rynkach. Za podstawowego iPhone'a 14 w wariancie 128 GB trzeba zapłacić 799 dolarów. 256 GB to koszt 899 dolarów. Najpojemniejszy iPhone z 512 GB kosztuje 1099 dolarów. Za iPhone'a 14 Plus trzeba zapłacić odpowiednio więcej: 899 dolarów (128 GB), 999 dolarów (256 GB) i 1199 dolarów (512 GB).

iPhone 14 Pro - cena

iPhone 14 Pro zgodnie z przewidywaniami i przeciekami zachował tę samą cenę - przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Za wersję ze 128 GB pamięci na dane trzeba zapłacić 999 dolarów. Wariant z 256 GB na dane to wydatek rzędu 1099 dolarów. Za 512 GB zapłacić trzeba 1299 zł, a za 1 TB - 1499 dolarów.

iPhone 14 Pro Max w wersji 128 GB kosztuje 1099 dolarów. 256 GB to kosztuje 1199 dolarów, 512 GB - 1399 dolarów. Najdroższy ze wszystkich iPhone'ów 14 to model z 1 TB pamięci na dane. Trzeba będzie zapłacić za niego 1599 dolarów

Choć ceny wyglądają atrakcyjnie, trzeba pamiętać, że nie zawierają one podatków, które różnią się między poszczególnymi stanami. A jak wygląda sytuacja w Polsce? Ile trzeba zapłacić za poszczególne modele i warianty? Sprawdźmy

iPhone 14 - cena w Polsce

Ceny podstawowego iPhone'a 14 zaczynają się od 5199 zł. Dotyczy to wariantu ze 128 GB pamięci na dane. Model 256 GB to koszt 5899 zł, natomiast za 512 GB trzeba zapłacić 7199 zł.

Modele z Plusem w nazwie kosztować bedą odpowiednio: 5899 zł za 128 GB, 6599 zł za 256 GB i 7899 zł za 1 TB

iPhone 14 Pro - cena w Polsce

A jak wygląda cennik iPhone'a 14 Pro? Również i tu jest drożej. Za podstawowy model, 128 GB pamięci na dane będzie trzeba zapłacić 6499 zł. 256 GB kosztuje 7199 zł, 512 GB wyceniono na 8499 zł, a za wariant z 1 TB trzeba będzie zapłacić 9799 zł.

iPhone 14 Pro Max jest jeszcze droższy. Wariant 128 GB kosztuje 7199 zł. Za 256 GB trzeba zapłacić 7899 zł, za 512 GB 9199 zł, a 1 TB wyceniono na 10499 zł.

Na konferencji Apple ponadto zostały zaprezentowane