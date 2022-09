Nowe iPhone'y z ładowarką albo wcale. Brazylia się z Apple nie patyczkuje

Zaczęło się od grzywny, która nie poskutkowała. Jeśli Apple znów nie dostosuje się do brazylijskiego prawa, to iPhone'y całkowicie wylecą z rynku.

Decyzja o usunięciu ładowarek z opakowań iPhonów wywołała niemałe poruszenie w całej branży tech. Niektórzy producenci poszli tą samą drogą, a po dwóch latach konsumenci zaczęli przyzwyczajać się do nowego stanu rzeczy. Nie wszyscy jednak ten fakt zaakceptowali. Brazylijski urząd ochrony konsumentów nałożył w ubiegłym roku na Apple karę za niedostosowanie się do lokalnego prawa, a teraz może namieszać jeszcze bardziej, grożąc wstrzymaniem sprzedaży najnowszego modelu w całym kraju. Brazylijczycy wyciągają jednak do Apple porozumiewawczą dłoń. Ładowarki wrócą do pudełka i zapomnimy o sprawie.

Apple zniknie z brazylijskiego rynku?

Jak donosi portal Reutres, brazylijski rząd ma w planach kolejny raz uderzyć w niesubordynację Apple. Przy premierze iPhone’a 12 krajowe Ministerstwo Sprawiedliwości nałożyło na korporację grzywnę w wysokości 2,38 miliona dolarów. Dla Apple takie kary to jednak chleb powszedni więc firma nie miała najmniejszego zamiaru dostosować się do wymogów brazylijskich organów. Tym razem kara ma być znacznie surowsza.

Źródło: Depositphotos

Jeśli Apple nie doda ładowarki do opakowania nachodzącego iPhone’a 14 (który zostanie zaprezentowany już jutro) to krajowi regulatorzy nie dopuszczą sprzętu do sprzedaży. Ponadto zagrożono także, że ze sprzedaży wycofane zostaną wszystkie poprzednie modele, które nie posiadają zasilacza. Zasada ta obowiązywać ma również w przypadku wszystkich telefonów od Apple, które pojawią się na brazylijskim rynku w przyszłości.

Apple próbowało bronić się marketingową gadką o redukcji emisji dwutlenku węgla, ale brazylijski rząd odrzucił tę argumentację, tłumacząc, że nie ma żadnych dowodów na to, że usuwanie ładowarek z opakowań smartfonów ma korzystny wpływ na środowisko. Jak myślicie, kto zwycięży w tym konflikcie? Apple się ugnie, czy raczej Brazylijczycy mogą pożegnać się już z nowymi iPhonami?

Stock image from Depositphotos