Apple M3. Co trzeba wiedzieć o nadchodzącym czipie dla komputerów Mac?

Jeszcze w tym roku do komputerów Mac zawita nowy, autorski układ. Apple M3, choć jeszcze nie został zaprezentowany, zapowiada się interesująco. Co warto o nim wiedzieć?

Apple M1 to pierwszy czip stworzony specjalnie dla Maca. Ten zaprojektowany przez Apple układ scalony mieści CPU, GPU, system Neural Engine, układy I/O i wiele innych komponentów w jednym miniaturowym czipie. Wyposażony w 16 miliardów tranzystorów miał oferować wysoką wydajność, wyjątkowe technologie i zaskakującą energooszczędność, które całkowicie odmieniają Maca. I tak też było. Komputery Mac działające pod kontrolą tego układu zostawiały daleko w tyle to, co oferowały MacBooki wyposażone w procesory Intela. Apple M1 zadebiutował na rynku w komputerach MacBook Air w 2020 r. Rok później pojawiły się wersje M1 Pro i Max, a w 2022 r. w komputerach Mac pojawił się układ M1 Ultra. W tym samym roku Apple zaprezentowało światu czip M2.

To nowy układ oferujący jeszcze większą szybkość i energooszczędność niż poprzedni czip M1. M2 pozwala zdziałać więcej w krótszym czasie przy zwiększonej wydajności 8-rdzeniowego CPU, któremu towarzyszy nawet 10-rdzeniowe GPU. Układ obsługuje więcej strumieni wideo 4K i 8K ProRes za pomocą wysoce wydajnego silnika multimedialnego. Układ pozwala na pracę na jednym ładowaniu nawet przez 18 godzin. W styczniu tego roku Apple zaprezentowało układy M2 Pro i M2 Max oferujące jeszcze więcej możliwości. W tym roku firma ma też pokazać kolejną generację swoich autorskich układów do komputerów Mac - Apple M3.

Apple M3. Co zaoferuje nowy układ w komputerach Mac?

Jeśli wierzyć najnowszym informacjom pochodzącym m.in. z serwisu Bloomberg, Apple już teraz testuje różne konfiguracje komputerów Mac z układami Apple M3. Jednym z takich czipów ma być M3 wyposażony w 12-rdzeniowe CPU, 18-rdzeniowe GPU i 32 GB zunifikowanej pamięci RA - tak ma wyglądać podstawowa konfiguracja. Główny procesor układu składać się ma z sześciu wysokowydajnych rdzeni obsługujących najbardziej wymagające zadania oraz sześciu rdzeni wydajnościowych przejmujących kontrolę nad komputerem przy operacjach wymagających mniejszej mocy.

Nie da się ukryć, że największym problemem komputerów przenośnych jest ich czas pracy na baterii. Już teraz MacBooki z układami Apple M1, M2, M2 Pro lub M2 Max z tym problemem radzą sobie całkiem dobrze. Deklarowany przez producenta czas pracy na jednym ładowaniu dla komputerów MacBook Air z procesorem Apple M1 lub M2 to do 15 godzin bezprzewodowego przeglądania internetu lub do 18 godzin odtwarzania filmów w Apple TV. Dla układów M2 Pro i M2 Max ten czas wygląda nieco inaczej: do 18 godzin odtwarzania filmów w Apple TV i do 12 godzin bezprzewodowego przeglądania internetu. Trzeba jednak pamiętać, że w tym przypadku mamy do czynienia z naprawdę mocnymi układami:

Czip Apple M2 Pro w podstawowej konfiguracji

10‑rdzeniowe CPU z 6 rdzeniami zapewniającymi wydajność i 4 rdzeniami energo- oszczędnymi

16‑rdzeniowe GPU

16‑rdzeniowy system Neural Engine

200 GB/s przepustowości pamięci

Czip Apple M2 Pro w wyższej konfiguracji

12‑rdzeniowe CPU z 8 rdzeniami zapewniającymi wydajność i 4 rdzeniami energo‑ oszczędnymi

19‑rdzeniowe GPU

16‑rdzeniowy system Neural Engine

200 GB/s przepustowości pamięci

Czip Apple M2 Max

12‑rdzeniowe CPU z 8 rdzeniami zapewniającymi wydajność i 4 rdzeniami energo‑ oszczędnymi

30‑rdzeniowe GPU

16‑rdzeniowy system Neural Engine

400 GB/s przepustowości pamięci

Jak z tymi czasami poradzi sobie M3? Można podejrzewać, że pierwsza generacja nowych układów nie będzie znacząco odbiegać od tego, co już teraz oferuje M2 - w podstawowej konfiguracji. Pojawiają się jednak plotki i przecieki, że Apple bardzo zależy na wydłużeniu pracy na baterii, w czym ma pomóc m.in. zmiana procesu technologicznego na litografię 3 nm oferowaną przez firmę TSMC (N3E). Zarówno Apple M1 jak i M2 produkowane są w technologii 5-nanometrowej. Ten przeskok technologiczny ma pozwolić na wydajniejszą pracę układu i zaoszczędzenie energii, co przełoży się na dłuższą pracę bez podłączonego zewnętrznego zasilania - i to także w przypadku wykonywania skomplikowanych operacji na komputerze wymagających użycia wysokowydajnych rdzeni.

Czip Apple M3. Kiedy premiera nowych komputerów?

Zbliżające się wielkimi krokami WWDC ma być miejscem, w którym Apple zaprezentuje, oprócz nowych wersji systemów operacyjnych, także nowe sprzęty. Nie będą to jednak komputery wyposażone w układy Apple M3. Wszystkie dotychczasowe przecieki wskazują, że wiosenna premiera komputerów MacBook Air z większym ekranem o przekątnej 15,3 cala bazować będzie na podstawowych wersjach Apple M2 - niewykluczone, że z lekko podbitą specyfikacją.

Układ M3 może zadebiutować najwcześniej jesienią tego roku i trafi od razu do komputerów MacBook Pro - a nie, jak to miało miejsce poprzednio z M2, do MacBooków Air. Czy tak się stanie w rzeczywistości? Przekonamy się już niedługo. WWDC startuje 5 czerwca i potrwa 4 dni - do 9 czerwca. Już pierwszego dnia Tim Cook zaprezentuje światu iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10, tvOS 17 oraz inne. To również w czasie prezentacji otwierającej konferencję dla deweloperów mają być pokazane nowe wersje komputerów i całkowita nowość w portfolio Apple - gogle AR/VR. Oczywiście jeśli założymy, że przecieki się sprawdzą. A z tym bywało różnie. O tym, że Apple pokaże swoje nowe gogle mówiło się już w zeszłym roku - również przy okazji WWDC. Tak się jednak nie stało.