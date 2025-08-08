Najnowsza opcja WhatsAppa pozwoli zawsze być na bieżąco. Mała rzecz, a ucieszy wielu

WhatsApp wkracza na nowe tory personalizacji. Meta stopniowo wdraża funkcję znikających statusów w sekcji "O mnie", oferując użytkownikom nieco większą niż dotychczas kontrolę nad widocznością udostępnianych informacji. Nowe opcje mają kluczowe znaczenie zarówno dla ochrony prywatności, jak i... faktycznie bycia aktualnymi informacjami w naszym profilu.

Najnowsza funkcja, dostępna na razie dla testerów wersji testowej komunikatora na Androidzie, pozwala ustawić automatyczne wygaszanie statusu. Użytkownicy mogą wybrać jeden z przygotowanych przedziałów czasowych (od 30 minut do 1 dnia) lub zdefiniować własne ustawienie. Maksymalnie status może widnieć tam nawet do miesiąca. Po upływie wybranego czasu, status samoistnie znika z profilu, minimalizując ryzyko pozostania nieaktualnych informacji.

Status po aktywacji jest widoczny zarówno w czatach, jak i na stronie profilu (w zależności od naszych ustawień prywatności). Co ważne: nowa opcja pozwala także zobaczyć, ile czasu pozostało do wygaśnięcia konkretnego statusu, co zwiększa poczucie kontroli nad własnymi informacjami.

Wszystkie wygasłe statusy są automatycznie zapisywane w prywatnej historii statusów w ustawieniach WhatsApp. Pozwala to użytkownikom wrócić do poprzednich wiadomości, fraz czy nastrojów, które dzielili się z innymi. Nowość ta odróżnia zwykłe statusy (24-godzinne "Relacje") od krótkich notatek w sekcji "O mnie", zapewniając intuicyjne narzędzia zarządzania informacjami.

Dodatkowo statusy z sekcji "O mnie" będą teraz wyświetlane na górze okna czatu, naprzemiennie z informacją o ostatniej aktywności. Dzięki temu inni użytkownicy łatwiej ocenią, czy to dobry moment na kontakt lub czy publikowana informacja jest nadal aktualna.

WhatsApp rośnie w siłę. Meta nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa

Meta nie zamierza poprzestawać na znikających statusach. Regularnie informujemy o nadchodzących do aplikacji nowościach. I choć prawdopodobnie Meta ma jeszcze kilka asów w rękawie, to już teraz wiadomo, że w niedalekiej przyszłości w komunikatorze doczekamy się:

możliwość ustawiania przypomnień do określonych wiadomości,

odpowiedzi w wątkach dla bardziej przejrzystych konwersacji w grupach,

przełączanie się między dwoma kontami WhatsApp bez potrzeby korzystania z wersji dla Biznesu,

używanie nazw użytkowników zamiast numerów telefonu,

ekspresyjne narzędzia statusów, np. naklejki muzyczne, kolaże zdjęć.

Dodatkowo kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że platforma pracuje nad trybem gościnnych rozmów. Umożliwi on komunikację bez konieczności posiadania konta, a także zapewni zgodność z innymi komunikatorami, co jest odpowiedzią na wymogi Unii Europejskiej.

Jak widać: dzieje się dużo i nic nie wskazuje na to, by Meta miała w niedalekiej przyszłości choćby trochę zwolnić tempa. Komunikator cieszy się niesłabnącą popularnością - każdego dnia sięgają po niego miliony użytkowników na całym świecie. Bez wątpienia nie jest to najlepsza ani najwygodniejsza opcja na rynku, ale... jak widać: niewiele to zmienia. Tam gdzie są użytkownicy, tam jest komunikacja. Kropka.