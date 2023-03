WWDC 2023 bez zmian. Apple zaprasza do sieci

Chyba tradycją stało się już to, że wielkie święto Apple ponownie odbędzie się w całości w sieci. Firma potwierdziła właśnie, że tegoroczna odsłona WWDC rozpocznie się 5 czerwca i potrwa do 9 czerwca. W ciągu całego tygodnia na uczestników czeka masa atrakcji - od prezentacji Keynote na której pokazane zostaną nowe wersje oprogramowania dla iPhone'ów, iPadów, komputerów Mac i innych sprzętów z logo nadgryzionego jabłka, po sesje, indywidualne warsztaty, a na spotkaniach z inżynierami Apple i innymi deweloperami kończąc.

Podobnie jak w zeszłym roku, tak i w tym organizowane będzie "skromne" wydarzenie na żywo, w którym będą mogli wziąć udział deweloperzy i uczniowie z całego świata, by wspólnie oglądać transmisję Keynote i State of the Union na specjalnie przygotowanej scenie w siedzibie Apple - Apple Park. Liczba miejsc dla uczestników tego wydarzenia na żywo będzie ograniczona. Dokładne informacje o rejestracji na wydarzenie można znaleźć na stronie Apple Developer. Swoje zgłoszenia przesyłać mogą uczestnicy Apple Developer Program, absolwenci Apple Entrepreneur Camp, zwycięzcy Swift Student Challenge z lat 2020-2022, uczestnicy tegorocznej odsłony konkursu oraz członkowie programu Apple Developer Enterprise.

WWDC 2023 już w czerwcu. Wydarzenie będziemy śledzić online

W tym roku nie mogło zabraknąć konkursu dla początkujących deweloperów. Swift Student Challenge to jeden z wielu programów Apple mających na celu wpierać rozwój deweloperów i uczniów w każdym wieku. Z pomocą Swift Playgrounds uczniowie z całego świata mogą stworzyć eksperymentalną aplikację związaną z wybranym przez siebie tematem. Uczestnicy konkursu mogą już przesyłać zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu. Będą one przyjmowane do 19 kwietnia. Więcej informacji oraz regulamin znajdziecie na stronie Swift Student Challenge.

Czy na tegorocznym WWDC Apple zaprezentuje też nowości sprzętowe? Nowe przecieki sugerują, że to właśnie na tej konferencji zaprezentowane zostaną gogle AR/VR. Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się za kilka miesięcy