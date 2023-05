Drogi Pamiętniczku... iPhone z iOS 17 niczym dziennik aktywności

iOS 17 ma przynieść do iPhone'a nową aplikację. To pamiętnik lub dziennik, w którym pojawiać się będzie podsumowanie dnia - od tego, co robiliśmy, czy ćwiczyliśmy i jak się czujemy. Wszystko to dla naszego dobra i zdrowia psychicznego.

iOS 17 zaprezentowany zostanie za kilkanaście dni - w pierwszym dniu WWDC. To coroczna konferencja Apple, na której firma skupia całą swoją uwagę na deweloperach oferującym im nowości software'owe w tym nowe wersje systemów operacyjnych iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS i innych, które przez wakacje będą testowane, a jesienią trafią do zwykłych użytkowników wraz z premierą nowych telefonów iPhone. O iOS 17 już wiemy całkiem dużo, jednak stale przybywa plotek i przecieków pokazujących kierunek, w którym podążą Apple.

Kilka godzin temu pisaliśmy o nowym widoku iPhone'a - jeśli zablokowany telefon ustawimy w pozycji horyzontalnej, zamieni się on w inteligentny wyświetlacz pokazujący dodatkowe informacje z wykorzystaniem widżetów. Przyda się to, gdy telefon jest ładowany, lub z niego w danym momencie nie korzystamy, a chcemy widzieć na zablokowanym ekranie dodatkowe informacje - pod warunkiem, że to iPhone z niegasnącym wyświetlaczem. Jednak sam system to nie wszystko. iOS 17 ma przynieść zmiany w aplikacjach, w tym zupełnie nowe narzędzie, które ma mieć pozytywne oddziaływanie na nasze samopoczucie.

iOS 17 z nową aplikacją. Pamiętniczek/dziennik pozwoli spojrzeć na mijający dzień z innej perspektywy

Aplikacja Day One

Korzystacie z aplikacji typu dziennik/pamiętnik? W App Store pełno jest tego typu narzędzi, w którym możemy zapisywać notatki, dzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat otaczającego nas świata i zamieszczać informacje o naszym samopoczuciu - zarówno fizycznym, jak i emocjonalnym. Jak informuje The Wall Street Journal, aplikacja ma konkurować w kategorii tak zwanych aplikacji do prowadzenia pamiętnika/dziennika, takich jak Day One. Pozwala ona użytkownikom śledzić i zapisywać swoje działania i myśli. Apka stworzona przez Apple ma być jednak lepsza, gdyż będzie w stanie odczytywać informacje z miejsc systemu, do których pobierane z App Store tytuły nie mają zazwyczaj dostępu.

Narzędzie o kodowej nazwie Jurassic, zostało zaprojektowane w taki sposób, by oferować użytkownikom możliwość śledzenia ich codziennego życia z wykorzystaniem analizy zachować, aby określić, jak wygląda typowy dzień, w tym ile czasu spędza się w domu w porównaniu z innymi miejscami i czy dany dzień zawierał coś, co wykracza poza wcześniejsze poznane normy. Brzmi dziwnie, ale według Apple tego typu rozwiązania mogą mieć pozytywny wpływ na naszą psychikę - z przeprowadzonych przez firmę badań wynika, że dzielenie się swoimi spostrzeżeniami na temat mijającego dnia ma pozytywny wpływ na samopoczucie - zarówno fizyczne, jak i emocjonalne.

Jak będzie w rzeczywistości i czy Apple zaprezentuje nową aplikację na iOS? Przekonamy się już 5 czerwca. To właśnie wtedy rozpoczyna się WWDC - coroczne święto deweloperów. To także miejsce, w którym firma prezentuje nowe odsłony systemów operacyjnych. Niewykluczone też, że w tym roku na scenie pojawią się nowe sprzęty z logo nadgryzionego jabłka. Mówi się, że pokazane zostaną odświeżone komputery Mac z lepszymi podzespołami oraz gogle Rozszerzonej/Wirtualnej Rzeczywistości, nad którymi inżynierowie z Apple pracują od wielu lat.