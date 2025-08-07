Grok zaczyna sprzedawać odpowiedzi. To brzmi jak totalny strzał w stopę

Grok – czatbot od Elona Muska – przechodzi ostatnio spore zmiany. Informowaliśmy dziś o tym, że narzędzie jest teraz zdolne do generowania filmów (nawet tych z kategorii NSFW), przez co stanowi poważną konkurencję dla popularnego Veo3 od Google, ale to nie koniec nowości. Musk zdradził, że do Groka zmierzają reklamy, a to jeszcze gorsza informacja niż roznegliżowane postacie na filmach.

Czy to koniec wiarygodności Groka?

Jak donosi Financial Times, firma xAI – stojąca za Grokiem – ma w planach w końcu zacząć ostrzej monetyzować swoje dzieło. Elon Musk poinformował w audycji live, że dotychczas firma skupiała się głównie na tym, by zwiększać możliwości narzędzia, teraz jednak przyszedł czas, by w końcu zacząć na nim zarabiać.

Źródło: Depositphotos

Jak xAI chce tego dokonać? Firma planuje umożliwić reklamodawcom promowanie produktów i usług bezpośrednio w odpowiedziach generowanych przez Groka.

„Jeśli użytkownik próbuje rozwiązać jakiś problem, to idealnym momentem na reklamę jest właśnie wskazanie konkretnego rozwiązania.”

Okej, czy to oznacza, że prawda będzie należała teraz do tego, kto zapłaci więcej? Elon Musk mówi o tym tak bezpośrednio, jakby miała to być zwykła drobnostka, ale przecież ta decyzja poważnie wpływa na wiarygodność Groka. Jaką bowiem możemy mieć pewność, że wygenerowana odpowiedź nie została zmodyfikowana w taki sposób, by skierować użytkownika na zakupowe tory danego produktu?

Cóż, dobrze, że są alternatywy, takie jak zaprezentowany dziś GPT-5. Nowa odsłona narzędzia od OpenAI ma łączyć błyskawiczne odpowiedzi z pogłębionym rozumowaniem.

