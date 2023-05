Pierwszy iSpot Apple Premium Partner już otwarty. Sporo promocji na start!

Doczekaliśmy się oficjalnego otwarcia nowego formatu sklepów iSpot. Co się w nich zmieni?

Kilka tygodni temu informowaliśmy o fuzji iSpot i Cortland. Wtedy też oficjalnie zapowiedziano nowy format sklepów, który miał pojawić się na polskim rynku: iSpot Apple Premium Partner. Zapowiedzi związane z tym co takiego zaoferuje on klientom były dość mgliste (więcej, lepiej, ładniej) — ale dzisiaj oficjalne otwarcie pierwszego takiego przybytku. W warszawskim centrum handlowym Arkadia otworzono iSpot Apple Premium Partner — a co w nim?

iSpot Apple Premium Partner. Co warto o nim wiedzieć?

Nie tak dawno wspominałem, że bez Apple Store można się poczuć jak klient trzeciej kategorii — i zdanie to wciąż podtrzymuję. Czy nowy format sklepów dostępny na polskim rynku to zmieni — przekonam się... prawdopodobnie dopiero wtedy, kiedy coś się zepsuje i nie będę miał w perspektywie szybkiego dostępu do Apple Store'a. Niemniej elementami które mają wyróżnić sklepy iSpot Apple Premium Partner są:

obsługa klienta na najwyższym poziomie;

wyszkolony zespół doradców;

najwyższy standard serwisu urządzeń (fajnie, może nikt nie zepsuje mi więcej matrycy wymieniając klawiaturę ;);

możliwość szkoleń i warsztatów;

większa powierzchnia do dyspozycji klientów;

możliwość przetestowania dostępnych w ofercie Apple urządzęń;

różnorodne formy finansowania.

Jak opowiadali gospodarze na uroczystym otwarciu — to pierwszy otwierany taki salon, ale... w tym roku ma być ich więcej! Finalnie iSpot chciałby mieć w Polsce kilkanaście sklepów Apple Premium Partner — jednak ich byt w dużej mierze zależy od... miejsca. Jak wiadomo — jest coraz ciaśniej, a iSpot Apple Premium Partner celują w duże powierzchnie, by móc oferować nie tylko więcej produktów, ale też zupełnie nowe doświadczenia zakupowe. Wisienką na torcie w nowootwartym salonie jest salka spotkań z klientami biznesowymi, z którymi można tam w spokoju omówić wszystkie opcje i warianty.

Pierwszy iSpot Apple Premium Partner już otwarty!

Oferta sklepu faktycznie wygląda pokaźnie — i nie mam tu na myśli wyłącznie samych urządzeń i oficjalnych akcesoriów giganta z Cupertino, ale także całą resztę. Sklep tonie w głośnikach, akcesoriach ochronnych, klawiaturach i innych peryferiach od twórców chcących być blisko Apple i oferujących dodatki do ich sprzętów. Zobaczcie sami!

Czy taki format się sprawdzi i poprawi wrażenia zakupowe klientów? Cóż, myślę, że lwia część doświadczenia zależeć będzie od oferowanych cen!

A kiedy już jesteśmy przy cenach, to w pierwszym iSpot Apple Premium Partner od dziś dostępne są specjalne oferty!

iSpot Apple Premium Partner — specjalne oferty cenowe na start

Od dzisiaj przez najbliższych kilka dni (lub do wyczerpania zapasów) w pierwszym iSpot Apple Premium Partner klienci mogą dostać cały zestaw urządzeń w specjalnych ofertach cenowych. Oto one!

AirPods z etui ładującym — 619 zł;

AirPods Pro 2. generacji — 1149 zł;

Beats Flex All-Day Wireless Earphones Yellow — 299 zł;

Apple iPad mini WiFi 64GB Pink — 2899 zł;

Waga Withings Body Cardio — 549 zł;

Słuchawki Focal Bathys — 2999 zł;

Rysik do iPada ZAGG Pro Stylus — 314,10 zł;

Folie dla iPada Paperlike — 135,15 zł;

Dowolny pokrowiec przy zakupie iPada 10% taniej;

Wszystkie produkty Guess, Karl Lagerfeld i UNIQ 20% taniej;

Wszystkie produkty parki B 30% taniej

...i wiele więcej! Szczegóły wraz z dokładnym harmonogramem znajdziecie na oficjalnej stronie wydarzenia na stronie iSpot!