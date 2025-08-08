Koniec współdzielenia kont HBO Max. Padł konkretny termin

HBO Max podąża śladami konkurencji, u której ten sposób się sprawdza i... już za kilka tygodni rozpocznie na poważnie walkę ze współdzieleniem kont.

HBO Max jakiś czas temu zapowiedział już, że śladem rynkowej konkurencji wkroczy na ścieżkę walki ze współdzieleniem kont. Gigant zapowiada, że tym razem nie skończy się na prośbach i ostrzeżeniach. Już od września użytkownicy, zgodnie z zapowiedzią JB Perette'a, szefa streamingu w Warner Bros. Discovery, będą doświadczać znacznie bardziej stanowczych kroków i komunikatów o konieczności ograniczenia współdzielenia konta. Dla osób korzystających z usługi poza głównym gospodarstwem domowym przygotowano dedykowaną, odpłatną, opcję: wszystko, by walczyć z nieautoryzowanym dostępem do biblioteki platformy.

Reklama

Dla tych, którzy chcą legalnie i bez problemów dzielić się dostępem poza jednym gospodarstwem domowym, HBO Max wprowadza funkcjonalność na wzór tej znanej z Netfliksa. Za dodatkową opłatą (w Stanach Zjednoczonych będzie to 7,99 dolarów miesięcznie — czyli ok. 30 zł), można dodać jedną osobę do swojego planu. Uzyska ona własny login, hasło i spersonalizowany profil. To rozwiązanie pozwala korzystać z wszystkich funkcji wykupionego planu: nawet jeśli główny abonent posiada pakiet Premium z 4K, dokładnie takie same filmy i seriale będą dostępne także dla "dodatkowego użytkownika".

Dodanie dodatkowych użytkowników wiąże się także z ograniczeniami. Można dodać tylko jedną taką osobę do konta, a usługa ta nie funkcjonuje dla użytkowników pakietów zawierających np. Disney+ czy Hulu, ani w przypadku subskrypcji zakupionych przez operatorów telewizji, internet czy app store.

Cennik pełen zamieszania. Użytkownicy będą się zastanawiać, co wybrać

Co ciekawe: amerykański cennik wydaje się być dość... pomieszany. Bowiem, o ile za dodatkowego użytkownika przyjdzie tam zapłacić blisko 8 dolarów, o tyle już plan z reklamami kosztuje 10 dolarów - daje pełną niezależność (i reklamy i gorszą jakość ;). Za standardowy plan bez reklam przyjdzie tam zapłacić 16,99 dolarów, zaś opcja Premium (ze wsparciem 4K Ultra HD oraz Dolby Atmos) to koszt 20,99 dolarów. Dla miłośników jakości i wygody raczej ten plan z reklamami i tak odpadnie, ale... no właśnie: Warner Bros. doskonale wie co robi i raczej nie ułatwia użytkownikom decyzji.

Jak HBO Max będzie sprawdzać użytkowników spoza gospodarstwa?

Platforma aktywnie analizuje dane konta, adresy IP, identyfikatory urządzeń oraz aktywność użytkowników, by rozpoznać przypadki wykorzystania konta przez osoby spoza danego gospodarstwa domowego. Dzięki wielomiesięcznym testom, HBO ma już przygotowaną infrastrukturę pozwalającą skutecznie wykrywać takie sytuacje. Zgodnie z deklaracją firmy, do końca 2025 roku działania te będą coraz bardziej stanowcze, a realny wpływ na finanse platformy spodziewany jest w 2026 r. Nie wiadomo też czy skończy się na komunikatach, czy będą podejmowane bardziej stanowcze akcje.

Na tę chwilę nie wiadomo też, czy w pierwszej fali walka ta będzie dotyczyła wyłącznie rynku amerykańskiego, czy problemów należy spodziewać się także i u nas. Jedno jest pewne: Netflix uruchomił lawinę, której już nic nie zatrzyma. To po prostu działa.