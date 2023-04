Testerzy gogli AR/VR od Apple zachwyceni. Będzie hit?

Reality One lub Reality Pro - od dawna chodzą słuchy, że właśnie tak mogą nazywać się gogle AR/VR od Apple, nad którymi prace mają zmierzać ku końcowi. Na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiło się wiele nowych informacji wskazujących, że sprzęt będzie miał swoją premierę już niebawem - podczas zbliżającej się konferencji WWDC, na której zaprezentowane zostaną nowe wersje systemów operacyjnych iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS i innych. Osobiście informacje te brałbym z dużą ostrożnością - tym bardziej, że nie brakuje sygnałów, że Apple może opóźnić premierę nowej kategorii sprzętów. Jeszcze kilka miesięcy temu "insiderzy" z branży wieszczyli, że to już zeszłoroczne WWDC przyniesie informacje związane ze środowiskiem i oprogramowaniem pozwalającym tworzyć wirtualne światy, gry i aplikacje - RealityOS.

Nic takiego się nie stało i wciąż opieramy się wyłącznie na plotkach. Nie przeszkadza to jednak w tworzeniu domysłów wskazujących na cenę tego typu urządzenia. Za sprzęt dający nam dostęp do wirtualnego świata mielibyśmy zapłacić od 2 do 3 tysięcy dolarów - dużo jak za pierwszą generację urządzenia, które nie wiadomo jak odnajdzie się na rynku, które nie do końca zaufało rozwiązaniom wirtualnej rzeczywistości dostarczanej przez Marka Zuckerberga. Nie przeszkadza to jednak w publikowaniu kolejnych plotek i przecieków. Jeszcze kilka miesięcy temu Ming-chi Kuo wskazywał, że Apple już teraz prowadzi prace nad drugą generacją gogli. Z danych uzyskanych od wewnętrznych źródeł wynika, że Apple przygotowuje się do wprowadzenia na rynek dwóch wariantów tego typu sprzętu - podstawowego oraz tzw. "high end" oferującego dużo więcej rozwiązań technologicznych zwiększających wrażenia z używania tego typu sprzętu.

Będzie hit? Gogle AR/VR od Apple mają szansę zrewolucjonizować rynek

A skoro jesteśmy przy używaniu gogli, to w ostatnich godzinach pojawiły się nowe informacje sugerujące, że sprzęt Apple robi na testerach ogromne wrażenie. Co zaskakuje biorąc pod uwagę poprzednie doniesienia wskazujące, że byli i obecni pracownicy Apple z dużym dystansem podchodzą do tematu gogli. Mówią wprost - sukcesu z tego nie będzie. Pojawiały się o to, czy tego typu sprzęt w ogóle ma sens. Rozwiązania oparte o Rozszerzoną Rzeczywistość zaprezentowane kilka lat temu na iPadach i iPhone'ach to tylko ciekawostka, z której nikt nie korzysta - ani deweloperzy ani użytkownicy. Apple zapowiadało rewolucję w domowej rozrywce, bez okularów, a wyszło wielkie nic.

Innego zdania mają być testerzy, z którymi rozmawiał Evan Blass - znany insider, który w przeszłości wielokrotnie udowodnił, że jego źródła mają prawdziwe informacje. Tym razem Blass dzieli się spostrzeżeniami osoby, która miały mieć szansę testować nowy sprzęt Apple. Niezidentyfikowana postać, na którą powołuje się insider, miała okazję uczestniczyć w pokazach i sprawdzać możliwości gogli. Co ciekawe, pierwsze wrażenia były rozczarowujące, jednak wraz z postępem prac nad samym sprzętem oraz oprogramowaniem go napędzającym, doświadczenia płynące z używania gogli były niesamowite. Chodzi tu przede wszystkim o porównanie możliwości gogli prezentowanych w zeszłym roku, a tym, co pokazano niedawno. Jeśli wierzyć tym informacjom, Apple dobrze zrobiło wstrzymując się z ich prezentacją na WWDC 2022. Pytanie tylko, czy firma zdecyduje się je pokazać w czerwcu - przekonamy się za kilka tygodni.