Osoby zainteresowane moją analizą, odsyłam do tego tekstu - Co by się stało z Allegro, gdyby Amazon przejął InPost, tutaj pozwólcie, że wkleję tylko najistotniejszy z niego fragment:

Dlatego też Allegro czy Orlen stawiają własne automaty - nie dlatego, że mogą, tylko dlatego, że nie będą mieli wyjścia. Dlatego Orlen planuje przejąć paczkowy biznes od Poczty Polskiej (link), która zupełnie sobie nie radzi z e-commerce. Jeśli Amazon przejmie InPost, będzie musiała już istnieć równie duża przeciwwaga w postaci osobnej sieci automatów paczkowych, bo Polacy chcą tylko tak nadawać, odbierać i zwracać paczki.

Allegro to wie, stąd własne automaty - 3 tys., stąd własna logistyka One Fulfillment by Allegro, przejęcie firmy kurierskiej, do tego dogada się z pewnością z Orlenem - kolejne 3 tys. automatów, być może w końcu Poczta Polska uruchomi własne kilka tysięcy, i z liczbą 10 tys. będzie można konkurować z Amazonem, po przejęciu Paczkomatów InPostu. Będzie to trudne, bo przejmą najlepsze lokalizacje w dwa razy większej liczbie, ale nie będzie to z miejsca przegrana pozycja dla Allegro, właśnie dzięki szybkiej i właściwej reakcji w odpowiednim momencie, czyli w 2021 roku.

Co się dzieje na początku kwietnia? Allegro tworzy wspólną sieć automatów paczkowych i punktów odbioru z Orlenem (źródło). W ten sposób i zakładając, że Poczta Polska z nowym zarządem ogarną w tym roku w końcu temat swoich automatów oraz wejdą do tej współpracy, nowa sieć będzie liczyła około 10 tys. automatów (Orlen Paczka - 5 tys., Allegro One Box - 3,5 tys. i Automaty Pocztex 1 tys.).

To już nie będzie kilka razy mniej niż ma InPost, a tylko dwa razy mniej. Nie wspominając już o punktach nadań i odbiorów, których to Orlen i Poczta Polska mają kilkanaście tysięcy.

Oczywiście to tylko jeden z elementów układanki, ale zobaczcie następny krok Allegro - od czerwca uruchamia nową usługę Allegro Delivery. To ma być nowa kompleksowa obsługa całego procesu dostaw zakupów na tej największej platformie zakupowej w Polsce. Jakimi metodami? Oczywiście tymi od Allegro i Orlen.

Allegro Delivery to nowa usługa, w ramach której będziemy odpowiadać za cały proces dostawy i kompleksowo dbać o jej szybkość i jakość. Na początek usługą obejmiemy dostawy:

- do drzwi – Allegro One Kurier

- do punktów odbioru i automatów paczkowych:

Allegro One Box

Allegro One Punkt

Allegro Automat ORLEN Paczka

Allegro Odbiór w Punkcie ORLEN Paczka.

Usługodawcą w ramach nowego programu jest Allegro. Koszty dostawy rozliczysz bezpośrednio z nami. Dostawy będziemy realizować metodami Allegro One oraz z naszymi partnerami logistycznymi – pierwszym z nich będzie ORLEN Paczka.

Pociągnie to oczywiście za sobą istotne zmiany w Allegro Smart!, czyli niezwykle popularnej usługi z darmowymi dostawami zakupów dokonanych na Allegro.

Do tej pory aby sprzedawcy mogli uzyskać oznaczenie Smart!, musieli w swoich metodach dostaw dodać przynajmniej jedną z metod Allegro One. W nowych wytycznych Allegro informuje już sprzedawców, iż od czerwca będą musieli dodać wszystkie, obejmujące usługę Allegro Delivery, w przeciwnym wypadku stracą oznaczenie Smart!.

Co to dokładnie oznacza? Same warunki liczbowe nie ulegną zmianie, a więc sprzedawcy będą musieli oferować co najmniej 3 metody dostawy do punktów odbioru lub automatów paczkowych oraz co najmniej 2 metody dostawy do drzwi.

Z chwilą uruchomienia Allegro Delivery, niemal wszystkie warunki będą dostępne w ramach tej usługi - przypomnijmy, że to będzie wymóg a nie opcja. Wystarczy więc, że sprzedawcy oprócz tych metod (do metod kwalifikujących wliczana będzie oddzielnie każda z metod z programu Allegro Delivery), dodadzą jednego kuriera: Allegro Kurier DPD (DPD i tak obsługuje już metody Allegro One Punkt oraz Box) i InPost zostanie wyautowany, przynajmniej teoretycznie.

W praktyce może się okazać to najkorzystniejszą opcją dla niektórych sprzedawców, którzy będą woleli kompleksowo załatwić temat dostaw z jednym podmiotem, a nie z dwoma czy trzema.

Jeśli te poczynania Allegro nie są przygotowaniem się i zabezpieczeniem przed skutkami ewentualnego przejęcia InPostu przez Amazona, to już na pewno baaardzo dużym krokiem platformy do uniezależnienia się od InPostu. InPost dość swobodnie do tej pory podwyższał Allegro co roku opłaty, po nowemu Allegro będzie miało więcej argumentów do równorzędnych negocjacji w tym temacie.

Źródło: Depositphotos

Jeśli zaś, to rzeczywiście się wydarzy i Amazon przejmie InPost, z jednej strony rywalizacji będziemy mieli Amazon Prime z InPostem a z drugiej Allegro Smart! z Allegro Delivery. Tutaj już dużo więcej argumentów będzie miało Allegro, choćby w liczbie potencjalnych kupujących na tych platformach - 19 mln vs 6 mln.

Oczywiście można powiedzieć, że Amazon decydując się na przejęcie InPostu głównie będzie chciał na tym zyskać na rynkach w Wielkiej Brytanii, Francji czy Włoch i Hiszpanii, ale z pewnością jednocześnie będzie też chciał w końcu podebrać klientów Allegro w Polsce. Obawiam się jednak, że to się nie wydarzy, nie w tym wykonaniu samej platformy.