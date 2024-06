Tego chyba nikt się nie spodziewał, do tej pory moduł rabatowy w aplikacji mobilnej mOkazje, wzbogacił się we współpracy z platformą e-commerce Morele.net o sklep internetowy.

mOkazje to do tej pory dla klientów mBanku, była okazja do zdobycia różnego rodzaju rabatów przy zakupach produktów współpracujących z mBankiem marek. Dziś, mBank poinformował o nawiązaniu współpracy z platformą e-commerce - Morele.net, której produkty będą do kupienia, bezpośrednio w aplikacji mobilnej mBanku, w ramach nowego projektu - mOkazje zakupy.

Tak tłumaczy ten nowy kierunek Piotr Puchalski, dyrektor zarządzający mBanku, odpowiedzialny za projekt mOkazje zakupy:

Platformy zakupowe można uznać za wirtualny odpowiednik centrów handlowych, w których pod jednym dachem znajdziemy niemal wszystko. To istotny czynnik ich sukcesu. Drugim jest bezpieczeństwo – za transakcje i dotarcie towaru do klienta odpowiedzialność bierze właściciel platformy. W dobie cyberoszustów to ważna kwestia. Przenosi się do nich także coraz więcej e-sklepów, bo konkurowanie o uwagę klienta z budżetami marketingowymi największych sprzedawców jest coraz trudniejsze. W mBanku widzimy ten potencjał, dlatego chcemy zwiększyć nasze zaangażowanie w tym obszarze.

3 mln ofert sprzedaży produktów z wielu kategorii na Morele.net, dostępne będzie teraz wprost z zakładki usługi, w aplikacji mobilnej mBanku. Będzie można od razu dokonać z jej poziomu zapłaty za zakupy, oczywiście ze środków znajdujących się na naszym koncie.

Jak tłumaczy Piotr Puchalski, na start z nowej wersji modułu mOkazje skorzysta na 50 tysięcy klientów mBanku, którzy do tej pory najaktywniej korzystali z rabatów mOkazje. Na razie nie można samodzielnie dołączyć do tego programu, ale wkrótce taka możliwość zostanie udostępniona wszystkim chętnym, a do końca roku już domyślnie dostępna będzie dla wszystkich klientów mBanku.

W przyszłości mBank planuje również rozszerzyć swoją platformę e-commerce o inne e-sklepy w Polsce. Według szacunków banku, z jego usług aktualnie korzysta ponad 50 tys. właścicieli e-sklepów, co stanowi 1/3 wszystkich e-sklepów w Polsce i to im w pierwszej kolejności zaproponowana zostanie podobna współpraca.

Źródło: mBank.