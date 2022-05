Rewolucja w zakupach na Allegro. Od wczoraj działa jak Amazon

Usługę noszącą dziś nazwę One Fulfillment by Allegro, Allegro zapowiedziało na początku lutego 2021 roku. Do tej pory jednak niewiele mogliśmy doświadczyć jej zalet jako kupujący na tej platformie. Dopiero od wczoraj możemy w końcu przekonać się, co to tak naprawdę oznacza dla całego Allegro.

A oznacza istną rewolucję dla wszystkich - Allegro, sprzedających i kupujących, nie bójmy się tego określenia. Zasięgi i skala działalności tej platformy oznaczają, iż takie przedsięwzięcie może odmienić Allegro i sposób, w jaki robimy zakupy.

Jeśli jeszcze nie słyszeliście o usłudze One Fulfillment by Allegro, to po krótce przypomnę. To przede wszystkim centrum logistyczne Allegro zlokalizowane pod Warszawą w magazynach Panattoni: A2 Warsaw Park, o powierzchni 36 500 m2, a docelowo ma się powiększyć do 65 300 m2. W tym centrum Allegro przejmuje w zasadzie całą ścieżkę zakupową od sprzedawców, którzy wykupili tę usługę. Jest to więc magazynowanie, kompletowanie złożonych zamówień, pakowanie ich wysyłka i obsługa zwrotów.

To wszystko w połączeniu z już działającym ekosystemem dostaw w ramach Allegro One - automatów paczkowych Allegro One Box, punktów odbioru Allegro One Punkt i Allegro One Kurier tworzy zestaw, do którego z czasem powinno dołączyć wielu nowych sprzedawców. To tzw. propozycja nie do odrzucenia, jeśli sprzedawcy chcą istotnie zaistnieć na tej platformie i osiągać zyski w dłuższym okresie.

Oczywiście to tylko moje rozważania w szerszej perspektywie, ale spójrzcie na to w ten sam sposób. W moim odczuciu to zwiastuje zupełnie nową jakość dla kupujących. Do tej pory, jeśli kupowaliśmy kilka różnych produktów u różnych sprzedawców, musieliśmy zamawiać kilka przesyłek i oczekiwać ich dostawy z różnych części kraju w różne dni.

Od wczoraj natomiast, Allegro udostępniło nową kategorię - Magazyn Allegro, w której znajdziecie już dziś blisko pięć tysięcy ofert (a ma ich być dużo więcej i myślę, że będzie) z niemal wszystkich popularnych kategorii zakupowych. Wszystkie magazynowane są przez Allegro i gotowe do wysyłki z jednego miejsca.

I teraz tak, jeśli nie korzystacie z Allegro Smart! możecie złożyć jedno zamówienie z produktów od różnych sprzedawców i w rezultacie zapłacicie za jedną przesyłkę. Jej koszt będzie uzależniony jedynie od formy dostawy, którą wybierzecie. Natomiast w przypadku, gdy macie wykupione Allegro Smart!, nie musicie w tym przypadku składać zamówienia na minimum 40 zł u jednego sprzedawcy, limit tem obowiązuje na całe zamówienie, a więc i od różnych sprzedawców.

Co to zmienia? W zasadzie cały system obowiązujący do tej pory na tej platformie. Naturalnym jest, że kupujący kilka produktów u różnych sprzedawców, będą woleli zrobić to wprost z magazynów Allegro, a jeśli z czasem coraz więcej osób dostrzeże zalety tej formy, sprzedawcy będą zmuszeni dołączyć do One Fulfillment by Allegro.

To pociągnie za sobą powstanie nie jednego magazynu Allegro, a kilku w różnych częściach Polski, co zagwarantuje z kolei kupującym dostawy nawet tego samego dnia niezależnie od liczby kupionych produktów, a to w rezultacie pozwoli Allegro jeszcze bardziej odskoczyć Amazonowi.

Dziś widać wyraźnie, że Amazon spóźnił się ze swoją premierą w Polsce dobrych kilka lat, a może to Allegro przyspieszyło z uwagi na to. Tego się nie dowiemy, ale cieszy, że w krótkiej perspektywie możemy liczyć na zupełnie nową jakość zakupów na tej nadal największej platformie sprzedażowej w Polsce.

Na koniec wspomnę o zachęcie dla sprzedawców. Wszyscy, którzy zdecydują się teraz na dołączenie do One Fulfillment by Allegro, do 31 sierpnia będą mogli uniknąć kosztów dostaw w ramach Allegro Smart!, niezależnie od wartości zamówienia. Te nie są małe, o czym szerzej pisaliśmy już w tym tekście - Sprzedawcy nie unikną już podwyżki kosztów dostaw. Allegro kończy z AlleProgres.