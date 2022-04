Allegro One Kurier z dostawami tego samego dnia. Płacący za Allegro Smart! będą zachwyceni

Allegro już na poważnie bierze się za organizację transportu przesyłek we własnym zakresie. Wybrani sprzedawcy mogą już teraz korzystać z pełnego zakresu usług na tej platformie, zaczynając od One Fulfillment, a kończąc na dostawie do odbiorcy końcowego.

W ramach One Fulfillment sprzedawcy mogą zająć się tylko samą sprzedażą, a Allegro przechowa ich towar, przyjmie zamówienia, spakuje i wyśle klientom z priorytetem do automatów paczkowych Allegro One Box i punktów odbioru Allegro One Punkt.

Teraz do tego zestawu metod dostaw dołącza nowa usługa Allegro One Kurier, dzięki której wybrani sprzedawcy będą mogli zapewnić swoim klientom dostawę kurierem zakupów na tej platformie tego samego dnia lub następnego dnia po złożeniu zamówienia, co ważne działa to również w soboty.

Allegro One Kurier to efekt przejęcia pod koniec zeszłego roku przez Allegro firmy X-press Couriers i na start będzie dostępna w największych miastach w Polsce:

Warszawa i okolice (Pruszków, Piaseczno, Ząbki, Łomianki)

Poznań

Kraków

Lublin

Łódź

Wrocław

Częstochowa

Bytom

Toruń

Katowice i wybrane miasta aglomeracji śląskiej (Bytom, Chorzów, Czeladź, Będzin, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Mysłowice i Sosnowiec).

Tak więc mamy już komplet metod dostaw: Allegro One Box, Allegro One Punkt i Allegro One Kurier - w najbliższym czasie stworzony zostanie z nich jeden pakiet metod dostaw, którzy sprzedawcy będą mogli zaoferować swoim klientom.

Metoda dostawy Opłata brutto Maksymalna cena, jaką możesz ustawić w cenniku Maksymalna waga (gabarytowa lub rzeczywista) i rozmiar przesyłki Allegro One Kurier - dostawa dzisiaj 14,99 zł 14,99 zł 31,5 kg; długość 120 cm, szerokość 76 cm, wysokość 76 cm Allegro One Kurier - dostawa jutro 12,99 zł 12,99 zł 31,5 kg; długość 120 cm, szerokość 76 cm, wysokość 76 cm

Co z cenami dostaw kurierem? Dostawy następnego dnia kurierem będą kosztować 12,99 zł, a tego samego dnia tylko 2 zł drożej - 16,99 zł. I tutaj dobra wiadomość dla subskrybentów usługi Allegro Smart!, Allegro One Kurier będzie dostępny w tym pakiecie, tak więc klienci nie zapłacą dodatkowo za tę usługę (nawet przy dostawie w sobotę - dla sprzedawców ich koszt będzie taki sam jak przy dostawie w tygodniu).

Wartość zamówienia Koszt za każdą przesyłkę od 40 do 79,99 zł 1,99 zł od 80 do 199,99 zł 3,99 zł od 200 do 299,99 zł 5,99 zł od 300 zł 6,99 zł

Z kolei po stronie sprzedawców, w ramach Allegro Smart! koszt dostaw Allegro One Kurier będzie się wahał od 1,99 zł do 6,99 zł - w zależności od wartości zamówienia.

Źródło: Allegro.