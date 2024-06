Promocja na Allegro przedłużona. Jeszcze zdążysz!

Allegro przedłuża promocję na usługę Smart! O ile mniej za nią zapłacimy i do kiedy trwa promocja?

Allegro Smart! to usługa subskrypcyjna, która zmienia sposób zakupów online. Oferuje nielimitowaną liczbę dostaw do punktów odbioru oraz bezpłatne zwroty przesyłek. Dodatkowo, subskrybenci mają dostęp do Smart! okazji i priorytetowej obsługi w Allegro Protect.

Jednakże, usługa ta nie jest pozbawiona wad. Zmiany w programie Allegro Family ograniczyły możliwość dzielenia się subskrypcją, co było nieoczekiwaną zmianą dla wielu użytkowników. Dodatkowo, od października zeszłego roku, cena abonamentu wzrosła — roczna subskrypcja kosztuje teraz 59,99 zł, a miesięczna 14,99 zł.

Kalkulując oszczędności, zakup abonamentu rocznego w porównaniu do miesięcznego jest bardziej opłacalny. Przy cenie miesięcznej 14,99 zł, roczny koszt wynosiłby 14,99zł×12=179,88zł . W promocji rocznej płacimy tylko 59,99 zł, co daje oszczędność w wysokości 179,88zł−59,99zł=119,89zł rocznie.

Allegro Smart! promocja - niższa cena. Do kiedy?

Teraz, dzięki promocji, na rok wykupimy usługę za 39,09 zł, która oferuje gigantyczną oszczędność w porównaniu do miesięcznej subskrypcji, a także niższą o 1/3 cenę względem tradycyjnej kwoty, jaką należy zapłacić za Allegro Smart! na rok. Allegro przedłużyło promocję, która potrwa do 10 czerwca.

Warto również pamiętać o 14-dniowym okresie wypowiedzenia i możliwości korzystania z darmowych dostaw w tym czasie. To ważne, aby nie przegapić okazji na skorzystanie z promocji i maksymalizację korzyści płynących z Allegro Smart!. Zawsze sprawdzaj aktualne warunki i promocje, aby wybrać najkorzystniejszą opcję dla siebie.

Aby móc cieszyć się korzyściami płynącymi z Allegro Smart!, wartość zakupionych produktów od pojedynczego sprzedawcy powinna osiągnąć co najmniej 45 zł dla dostaw do Paczkomatów InPost oraz punktów odbioru, bądź 60 zł w przypadku wyboru opcji dostawy kurierskiej. Produkty kwalifikujące się do subskrypcji są zaznaczone charakterystycznym symbolem, warto też zaznaczyć odpowiedni filtr korzystając z wyszukiwarki ofert.