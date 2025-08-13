Microsoft dopala Windowsa 11. Będzie lepiej i szybciej

Microsoft udostępnił obowiązkową aktualizację Windows 11 KB5063878, która oprócz poprawek błędów i wzrostu wydajności wprowadza także nowe funkcje AI, zmiany w interfejsie oraz usprawnienia dla graczy i użytkowników komputerów Copilot+.

Microsoft rozpoczął dystrybucję obowiązkowej aktualizacji Windows 11 KB5063878, która wprowadza szereg nowych funkcji, poprawki stabilności oraz usprawnienia wydajności systemu. Uaktualnienie jest instalowane automatycznie w ramach Windows Update, a jego ręczne wyszukanie skutkuje natychmiastowym rozpoczęciem instalacji. Po aktualizacji system uzyskuje numer kompilacji Windows 11 Build 26100.4946.

Reklama

Naprawia błędy i usprawnia system

Jedną z najważniejszych zmian jest naprawa błędów, które pojawiły się po majowych aktualizacjach Windows 11 24H2, powodując spadki wydajności m.in. obniżenie liczby klatek na sekundę w grach takich jak Fortnite. Według testów, sierpniowa łatka przywraca płynność działania i eliminuje problem zawieszania się systemu w określonych scenariuszach.

Aktualizacja przynosi również nowy interfejs aplikacji Ustawienia, w którym pasek wyszukiwania został przeniesiony na górę okna. Na komputerach typu Copilot+ pełni on dodatkowo funkcję asystenta AI, który podpowiada odpowiednie ustawienia nawet na podstawie pytań zadanych w języku naturalnym. Microsoft rozwija też wsparcie dla gier przenośnych, poprzez ulepszenie nawigacji kontrolerem w klawiaturze ekranowej oraz wprowadzono skróty pozwalające szybciej wprowadzać PIN i powracać do pulpitu.

Ciekawą zmianą jest zastąpienie tradycyjnego Blue Screen of Death nowym, minimalistycznym Black Screen of Death. Choć wizualnie zbliżony do ekranu instalacji aktualizacji, wyraźnie informuje o błędzie i umożliwia szybsze generowanie logów. Z tym elementem powiązana jest nowa funkcja Quick Machine Recovery, pozwalająca na przywrócenie systemu po uszkodzeniu instalacji i to bez utraty danych.

Z kolei użytkownicy komputerów Copilot+ w Europejskim Obszarze Gospodarczym zyskują dostęp do funkcji Recall, która lokalnie zapisuje migawki pracy systemu i pozwala wracać do wcześniejszych działań. Microsoft zapewnia, że dane nie są przesyłane do chmury, a ich usunięcie jest możliwe w ustawieniach prywatności. Ponadto w aplikacjach pakietu Microsoft 365 pojawia się opcja „Draft with Copilot” do automatycznego tworzenia treści.

Grafika: depositphotos.com