Oferty na internet mobilny - do 60 zł miesięcznie

Czas na drugą część naszego cyklu z dedykowanymi ofertami na internet mobilny u naszych telekomów. Dziś będą to pakiety kosztujące do 60 zł miesięcznie.

We wpisie z ofertami na internet mobilny do 30 zł miesięcznie, zakładałem, że druga część będzie do 50 zł, ale po przeanalizowaniu dostępnych ofert w tym pułapie cenowym podniosłem tę poprzeczkę do 60 zł, by zrealizować obietnicę ofert - już z konkretnymi limitami do szerszego zainteresowania.

Reklama

Internet mobilny do 60 zł — zasięg Orange

W ofercie marki głównej Orange, mamy do wyboru tylko jedną ofertę w tym zakresie cenowym - abonament na internet mobilny za 50 zł miesięcznie.

W jej ramach możemy korzystać z limitu 500 GB transferu danych (w strefie domowej, określanej przed podpisaniem umowy), w tym 100 GB do wykorzystania w dowolnej lokalizacji.

Warto tu też wspomnieć o ofercie hybrydowej w Orange Flex, z uwagi na to, że do karty SIM/eSIM do telefonu dostajemy tu zupełnie za darmo jedną lub dwie karty SIM/eSIM do routera WiFi.

Łączny koszt takiego zestawu to 35 zł lub 50 zł miesięcznie, a do dyspozycji dostajemy odpowiednio 75 GB i 150 GB transferu danych w miesiącu.

Ostatnia propozycja w zasięgu Orange, to abonament na internet mobilny w Lajt Mobile za 40 zł miesięcznie, z limitem 100 GB transferu danych.

Internet mobilny do 60 zł — zasięg Play

W zasięgu Play, możemy skorzystać z oferty internetu na kartę w głównej marce Play - w cenie 50 zł miesięcznie, dostaniemy limit 200 GB transferu danych miesięcznie (wymagana aktywacja w aplikacji Play24, aktywacja kodem to 2 razy mniejszy limit 100 GB).

Z kolei w submarce Play - Virgin Mobile możemy zamówić abonament na internet mobilny w tej samej cenie, ale z większym limitem 250 GB transferu danych w miesiącu.

Reklama

Internet mobilny w Vectra, dostępny jest w ramach abonamentu za 40 zł - z limitem 100 GB transferu danych w miesiącu.

Ostatnia z ofert w zasięgu Play w tym pułapie cenowym to operator wirtualny Vikings Mobile i aż 3 pakiety na internet mobilny na kartę:

Reklama

z limitem 100 GB transferu danych za 40 zł miesięcznie,

z limitem 150 GB transferu danych za 50 zł miesięcznie,

z limitem 250 GB transferu danych za 60 zł miesięcznie.

Internet mobilny do 60 zł — zasięg Plus

Tutaj zaczniemy od już wspomnianego operatora Lajt Mobile, bo oprócz abonamentu na internet mobilny w zasięgu Orange i Plus, ma też internet na kartę tylko w zasięgu Plusa.

Kosztuje on 35 zł miesięcznie i zawiera limit 30 GB transferu danych.

Bardziej opłaca się jednak, skorzystać z internetu mobilnego na kartę w Lycamobile, bo w tej samej cenie mamy limit 50 GB.

Za 15 zł więcej - 50 zł miesięcznie kosztuje internet mobilny na kartę w aero2, a zawiera limit 150 GB transferu danych w miesiącu.

Z oferty internetu na kartę w zasięgu Plusa, możemy skorzystać jeszcze w Klucz Mobile, do wyboru są tu dwa pakiety - 80 GB za 39,90 zł i 100 GB (200 GB w dzień) za 50 zł miesięcznie.

Reklama

Podobna oferta dostępna jest w abonamencie Otvarta, 100 GB w dzień i 200 GB w nocy kosztuje tutaj 34,99 zł miesięcznie.

W abonamencie Plusa na internet mobilny mamy dwa pakiety w cenie do 60 zł miesięcznie:

z limitem 50 GB za 40 zł miesięcznie,

z limitem 600 GB za 60 zł miesięcznie.

Z kolei w submarce Plush za 60 zł miesięcznie, skorzystamy z internetu mobilnego z limitem 200 GB transferu danych. To również abonament, ale z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Ostatnia z ofert w zasięgu Plusa to abonament na internet mobilny w Premiu Mobile, z limitem 100 GB za 39,90 zł i 200 GB za 49,90 zł miesięcznie.

Internet mobilny do 60 zł — zasięg T-Mobile

Na koniec został nam zasięg T-Mobile i tylko jedna oferta.

To abonament komórkowy z limitem 100 GB za 55 zł miesięcznie.

Zdjęcie główne własne.