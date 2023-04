W branży tech, jak z resztą w każdej innej, mamy do czynienia z "modami". To znaczy - jeżeli tylko coś stanie się choć trochę popularne, to albo za chwilę wszędzie (ale to wszędzie) pojawiają się jego kopie, albo też - dana technologia (przynajmniej z nazwy) pojawia się od razu w każdym możliwym rynkowym produkcie. Przykłady? Kiedy popularność zyskał Flappy Bird, jego klony zalały repozytoria. Kiedy wszedł Snapchat i Tiktok, Instagram, Twitter, YouTube i wiele innych natychmiast skopiowały te funkcje do siebie, zupełnie jakby prawa autorskie w ogóle nie istniały.

To samo stało się w przypadku NFT - technologii, która, jeżeli miała jakikolwiek potencjał, został on bardzo szybko pogrzebany, a wartość tokenów sprowadzona do roli cyfrowego e-waste, kiedy zaczęto je dodawać do biletów do kina i innych podobnych elementów. Zarobili na tym celebryci sprzedając "nic" za olbrzymią kasę. Ktoś jeszcze pamięta o cyfrowej miłości albo częściach ciała? Mam nadzieję, żę ludzie, którzy kupili to za miliony złotych są obecnie zadowoleni ze swojej inwestycji.

To samo dzieje się teraz z AI. Jest wszędzie, a będzie jeszcze gorzej

Żeby było jasne - nie jest tak, że nie doceniam tego, co dziś potrafi sztuczna inteligencja. W końcu sami doświadczamy tego na każdym kroku, odpalając media społecznościowe czy używając smartfona. Jednak dopiero teraz, kiedy swoją popularność zdobył ChatGPT, wszyscy rzucili się na AI, ponieważ zauważyli, że termin przebił się w końcu do publicznej świadomości i można na tym zyskać marketingowe punkty.

Pierwszy z tym był Microsoft, który zintegrował model GPT ze swoim Bingiem, i tak powstało Bing AI. Zaraz potem było Google z bardem, jednak tutaj premiera zepsuła wszystko. Za tymi dwoma gigantami w ślad poszły wszystkie mniejsze firemki i nie ma dnia, by na moją skrzynkę mailową nie spływały prasówki informujące, że oto firma XYZ wdraża do swojego rozwiązania AI.

Niektóre z nich są ciekawe, jak chociażby to, że teraz AI będzie generowało ogłoszenia o pracę w IT. Jednak większość, nie bójmy się tego stwierdzenia, jest raczej bezużyteczna, a AI jest wdrażane do usługi, która albo tego nie potrzebuje, albo i bez AI radziła sobie świetnie. Co więcej, w przypadku mniejszych firm zawsze zadawanym pytaniem jest - ile "AI" jest w tym AI, a ile z tego to proste algorytmy, które ze sztuczną inteligencją mają niewiele wspólnego.

I znowu - nie umniejszam tego, że w niektórych przypadkach AI potrafi zrobić rzeczy niesamowite. Jednak, podobnie jak NFT i każda technologia która była przed nim, nigdy nie będzie tak, że jedno rozwiązanie będzie w stanie rozwiązać wszystkie problemy we wszystkich dziedzinach życia czy biznesu. Owszem, AI ma dużo większy potencjał niż NFT miało kiedykolwiek, dlatego temat zapewne nie "umrze" tak szybko, jednak patrząc na to, co się dzieje, ciężko myśleć inaczej niż to, że "szał na AI" wcześniej czy później się wypali.

AI oczywiście będzie dalej rozwijana, co do tego nie ma wątpliwości, ale takie zachowania sprawiają, że ludzie dosyć szybko będą mieli dosyć tego, że każda firma chce ugrać coś na popularności tej technologii, jednocześnie rozmywając termin "sztuczna inteligencja" nazywając tak raczej kiepsko działające czatboty czy autowypełnianie dokumentów. Sam otrzymując masę wiadomości, które można podsumować "wrzucamy AI gdzie się da czy jest to potrzebne czy nie" jestem już nieco zmęczony, a moja ekscytacja takimi rozwiązaniami zaczyna dążyć do zera, pomimo tego, że wiem, jak kluczową rolę AI odegra w najbliższych latach rozwoju technologii.

A jakie jest wasze podejście do AI? Czy też jesteście już trochę znudzeni tym tematem, czy też podekscytowani gdy widzicie, że 548 firma ogłasza implementacje sztucznej inteligencji u siebie?

