Żyjemy w czasach chatbotowej rewolucji – czy tego chcemy czy nie, AI niebawem zagości w każdej dziedzinie życia, stając się bardziej przełomową technologią, niż pompowany przez Zuckerberga Metaverse. Stanie się tak, bo giganci branży nie mogą pozwolić na dominację GPT, który już teraz stało się synonimem sztucznej inteligencji. Trzeba jednak pamiętać, że Open AI nie jest jedynym producentem narzędzi AI – wręcz przeciwnie. Konkurencja nie śpi i to nie byle jaka, bo w postaci twórców potężnego Stable Diffusion, które generuje tak realistyczne obrazy, że są nawet w stanie wygrać konkurs sztuk pięknych. To doświadczenie chcą wykorzystać w projekcie StableLM, czyli modelu językowym, mającym w przyszłości stanowić podstawę cyfrowej gospodarki.

Podbili obrazy, teraz czas na tekst. Open AI ma się czego obawiać

O londyńskiej firmie Stability AI pisaliśmy już wielokrotnie i to w dość mieszanych opiniach. Z jednej strony odpowiadają oni za genialne narzędzie Stable Diffusion, które stopniem zaawansowania dorównuje Midjourney. Z drugiej jednak firma zamieszana była w „kradzież” praw autorskich do obrazu i wielokrotnie musiała tłumaczyć się ze swoich poczynań w sądzie. Kontrowersje nie powstrzymują jej jednak przed wprowadzaniem kolejnych nowości na rynek – tym razem mowa nie o generatorze obrazów, a o chatbocie, który w zamyśle ma stanowić alternatywę open source dla Chat GPT.

Narzędzie StableLM podobnie jak GPT tworzy tekst na z polecenia wypełnionego frazami kluczowymi i na jego podstawie przewiduje ogólny kształt materiału, korzystając z informacji szkoleniowych. Różnica polega jednak na tym, że StableLM jest póki co zauważalnie mniejszym modelem językowym, przez co łatwiej uruchamia się go na urządzeniach lokalnych, takich jak smartfony. Czy to oznacza, że z góry jest gorszy od GPT? No nie do końca, bo twórcy uważają, że staranna inżynieria może zapewnić mu konkurencyjną wydajność, przy zachowaniu mniejszej ilości parametrów szkoleniowych.

„Nasze modele StableLM mogą generować tekst i kod oraz będą zasilać szereg dalszych aplikacji. Pokazują, że małe modele mogą zapewnić wysoką wydajność po odpowiednim przeszkoleniu”.

Stability AI stawia na open source

StableLM jest obecnie dostępny w wersji alfa na platformie GiftHuba (pod tym adresem) i nawet pomimo wczesnego etapu ma dorównywać GPT-3 (choć od najnowszej generacji chatbota od Open AI wciąż odstaje). Potrafi odpowiadać na zadane pytania i tworzyć programistyczny kod, ale to nie w tym tkwi jego siła. Stability AI chce wydać go bowiem w formie open source, przygarniając tym samym użytkowników, którzy nie chcą wydawać pieniędzy na płatnego już GPT.

„Modele językowe będą stanowić podstawę naszej gospodarki cyfrowej i chcemy, aby każdy miał głos w sprawie ich projektowania. Modele takie jak StableLM pokazują nasze zaangażowanie w technologię sztucznej inteligencji, która jest przejrzysta, dostępna i pomocna”.

Zapewne w przyszłości Stability AI będzie dążyło do zsynchronizowania generatora obrazów Stable Diffusion z StableLM tworząc interdyscyplinarne narzędzie wspierane siłą sztucznej inteligencji. To jednak pieśń przyszłości, bo na wyjście projektu z wczesnej alfy będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Firma informuje, że raport opisujący pełną funkcjonalność StableLM zostanie opublikowany już niebawem.

