ChatGPT oraz integracja rozwiązań firmy OpenAI z wyszukiwarką Bing mogą postawić cały Internet na głowie. Zamiast robić zdjęcia aparatem, wpisujemy frazy w odpowiednie pole i czekamy na wygenerowanie obrazków zgodnych z naszym opisem. Zamiast samodzielnie uzupełniać storyboardy czy pisać scenariusz, możemy poprosić sztuczną inteligencję o wytworzenie tych treści na podstawie już istniejących materiałów. AI zmienia każdą dziedzinę naszego życia, ale badania nie trwają od kilku miesięcy, lecz wiele lat.

dr hab. Aleksandrę Przegalińską - filozofkę, futurolożkę, publicystkę - poznacie w najnowszym odcinku Wielkich Małych Historii na kanale YouTube National Geographic. To ekspertka od sztucznej inteligencji, współpracującą z Harvardem, a wcześniej MIT, profesorka Akademii Leona Koźmińskiego, od 2020 roku prorektor ds. współpracy z zagranicą. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, o co chodzi z tym AI i do czego może nas to zaprowadzić, to jesteście w dobrym miejscu.

W naszej rozmowie poruszamy tematy związane z przeszłością, teraźniejszą oraz przyszłością sztucznej inteligencji, która upowszechnia się jak Internet kilkanaście lat temu. Prawdopodobnie od niej już nie uciekniemy, ale czy w ogóle będziemy chcieli? Jak "bronić się" przed oszustwami wykorzystującymi AI? Do czego nas to wszystko zaprowadzi? Miłego słuchania!

Sztuczna inteligencja jak Internet. Będzie wszędzie i od niej nie uciekniemy

