Popularność ChatGPT, modelu GPT od OpenAI warunkuje zainteresowanie wszelkiej maści modderów oraz deweloperów, których pasją jest tworzenie ciekawych rozwiązań software'owych. Jako że ChatGPT jest w centrum większości takich aktywności: nie dziwi mnie, że interfejs do obsługi chatbota opartego na modelu GPT 3.5 uruchamiano już na naprawdę wielu typach oprogramowania i sprzętach. Były już programy dla DOS-a (gdzie wyzwaniem był brak możliwość pracy w trybie wielowątkowości), a teraz czas na takie odsłony ChatGPT, które uruchomimy na naprawdę starych Windowsach. 98 przy całej mojej sympatii do niego, nie można nazwać OS-em, z którego można korzystać obecnie w jakkolwiek komfortowy sposób.

FrankCYB opisuje swoją pracę w następujący sposób:

Niezwykle cieszę się, że mogę podzielić się z Wami stworzoną przeze mnie aplikacją Java, która działa zarówno na starszych wersjach systemu Windows, jak i na nowoczesnych: którą nazwałem JavaGPT. Teraz możesz uzyskać dostęp do ChatGPT i wszystkich jego funkcji poprzez przyjazny interfejs użytkownika w Java na prawie każdym systemie operacyjnym!

JavaGPT można uruchomić bez problemu nie tylko na wspomnianych wcześniej OS-ach od Microsoftu: bez problemu, "odpali się" także na Windows 7, 8, 10 oraz 11: wychodzi więc na to, że jest to niesamowicie uniwersalne narzędzie, które może stanowić nie tylko całkiem przyjemną formę puszczenia "oczka" do miłośników retrokomputerów, ale także do wszystkich tych osób, które również na nowoczesnych systemach, poszukują jakiejkolwiek aplikacji do obsługi ChatGPT.

Czat wyświetlany jest w trybie "strumieniowym" odpowiedzi więc generowane są w czasie rzeczywistym, tak jak na stronie. Dodatkowo, dostępna jest historia czatów, a także jest możliwe wyświetlenie zawartości konkretnego czatu w HTML. Dodatkowo, istnieje tu obsługa języka dla procesorów tekstu Markdown. Tak samo, jak na stronie ChatGPT, dostępne są tytuły czatów, generowane przez samą AI - w oparciu o kontekst.

Dodatkowo, można importować gotowe podpowiedzi, zapisywać czaty do plików, a także uruchamiać tryb ciemny. Istnieje wsparcie dla GPT 4 i co więcej: jest to program wieloplatformowy, którego rozmiar to niecałe 6 megabajtów. Najnowsza odsłona programu bazuje na Java 8, więc nie można jej uruchomić bez dostosowywania jej na Windowsach starszych niż 8 (oficjalnie, nieoficjalnie jest to w pewien sposób możliwe). Pokazuje to jednak w bardzo przyjemny sposób, że ChatGPT, GPT i OpenAI to tematy, które w dalszym ciągu mocno interesują deweloperów i modderów i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić. Właściwie co chwila mówi się o jakimś nowym wcieleniu ChatGPT, albo innych modeli językowych - w ramach czasami imponujących interfejsów jak Auto-GPT.