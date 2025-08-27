Acer wraz z ekspertem ds. cyberbezpieczeństwa Piotrem Koniecznym z popularnego serwisu o bezpieczeństwie w sieci Niebezpiecznik.pl, uruchomili dziś kampanię edukacyjną, związaną z zakończeniem wsparcia dla Windows 10 - co będzie miało miejsce już 14 października tego roku.
Windows 10 straci wsparcie za niecałe dwa miesiące. Specjalista radzi, co robić
Kampania ta, koncentruje się na przełamaniu cyfrowych oporów użytkowników, przekonując, że wymiana sprzętu to krok w stronę bezpieczniejszego i wygodniejszego korzystania ze swojego komputera na co dzień — bez problemów z brakiem aktualizacji/poprawek bezpieczeństwa, niekompatybilnych aplikacji czy problemów z wydajnością gier.
Nowe laptopy z Windows 11 i Copilot+ PC rozwiązują te problemy już na starcie. Oferują szybkość działania, nowoczesne funkcje oparte na AI i pełną zgodność z aktualnymi i rekomendowanymi przez ekspertów standardami bezpieczeństwa od TPM 2.0 po izolację aplikacji i Secure Boot. A do tego są po prostu wydajniejsze, cichsze i bardziej energooszczędne.
Na szczęście przekaz kampanii nie ogranicza się tylko do promocji nowego sprzętu, lecz stawia na budowanie świadomości o znaczeniu aktualizacji i zachowaniu bezpieczeństwa. Użytkownicy są informowani o ryzykach związanych z pozostaniem na Windows 10 po zakończeniu wsparcia, takich jak problemy z kompatybilnością aplikacji czy naruszenia danych.
Całość jest realizowana poprzez przystępne materiały video i humorystyczne scenki, co ma pozwolić dotrzeć do szerokiego grona odbiorców – od administratorów i nauczycieli po rodziców i graczy. Działania te mają przygotować użytkowników na konsekwencje końca wsparcia Windows 10 i skłonić do świadomych decyzji.
Dla osób zainteresowanych przygotowaniem się do zmiany systemu polecam zapoznanie się z poradnikowym artykułem Konrada na Antyweb, który szczegółowo omawia kolejne kroki związane z końcem wsparcia Windows 10.
Od siebie dodam również, że alternatywą jest nie tylko Windows 11, nie omieszkajcie więc zapoznać się też z moim niedawnym cyklem wpisów w tym temacie:
- Jak nie Windows, to co? Z tym systemem nie poczujesz różnicy,
- Jak nie Windows, to co? To zależy, czy tak korzystasz z komputera,
- Jak nie Windows, to co? Jak pracujesz na wielu oknach, wybierz ten system.
Źródło: Acer.
Stock Image from Depositphotos.
