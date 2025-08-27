Windows 10 straci wsparcie za niecałe dwa miesiące. Specjalista radzi, co robić

Acer wraz z ekspertem ds. cyberbezpieczeństwa Piotrem Koniecznym z popularnego serwisu o bezpieczeństwie w sieci Niebezpiecznik.pl, uruchomili dziś kampanię edukacyjną, związaną z zakończeniem wsparcia dla Windows 10 - co będzie miało miejsce już 14 października tego roku.

Kampania ta, koncentruje się na przełamaniu cyfrowych oporów użytkowników, przekonując, że wymiana sprzętu to krok w stronę bezpieczniejszego i wygodniejszego korzystania ze swojego komputera na co dzień — bez problemów z brakiem aktualizacji/poprawek bezpieczeństwa, niekompatybilnych aplikacji czy problemów z wydajnością gier.

Nowe laptopy z Windows 11 i Copilot+ PC rozwiązują te problemy już na starcie. Oferują szybkość działania, nowoczesne funkcje oparte na AI i pełną zgodność z aktualnymi i rekomendowanymi przez ekspertów standardami bezpieczeństwa od TPM 2.0 po izolację aplikacji i Secure Boot. A do tego są po prostu wydajniejsze, cichsze i bardziej energooszczędne.

Na szczęście przekaz kampanii nie ogranicza się tylko do promocji nowego sprzętu, lecz stawia na budowanie świadomości o znaczeniu aktualizacji i zachowaniu bezpieczeństwa. Użytkownicy są informowani o ryzykach związanych z pozostaniem na Windows 10 po zakończeniu wsparcia, takich jak problemy z kompatybilnością aplikacji czy naruszenia danych.

Całość jest realizowana poprzez przystępne materiały video i humorystyczne scenki, co ma pozwolić dotrzeć do szerokiego grona odbiorców – od administratorów i nauczycieli po rodziców i graczy. Działania te mają przygotować użytkowników na konsekwencje końca wsparcia Windows 10 i skłonić do świadomych decyzji.

Dla osób zainteresowanych przygotowaniem się do zmiany systemu polecam zapoznanie się z poradnikowym artykułem Konrada na Antyweb, który szczegółowo omawia kolejne kroki związane z końcem wsparcia Windows 10.

Od siebie dodam również, że alternatywą jest nie tylko Windows 11, nie omieszkajcie więc zapoznać się też z moim niedawnym cyklem wpisów w tym temacie:

Źródło: Acer.

