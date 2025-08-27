Nie ma nic bardziej złowieszczego w pracy operatora misji kosmicznej niż brak komunikacji z sondą lub statkiem. 16 lipca, o godzinie 04:50 CEST, europejskie anteny nasłuchowe nie odebrały od sondy Juice nawet jednego bitu danych. Przez kilka godzin inżynierowie musieli brać pod uwagę najczarniejszy scenariusz – że sonda o wartości miliardów euro przeszła w tryb przetrwania, odcięta od świata i bez szans na szybki kontakt. W praktyce oznaczałoby to dryfowanie w ciszy setki milionów kilometrów od Ziemi. Już utrata drona w promieniu 200 metrów od operatora może oznaczać jego bezpowrotną utratę. A co dopiero z sondą, która znajduje się 200 mln kilometrów od Ziemi!

Pierwsze testy nie wskazywały na usterkę naziemną. Próby kontaktu przez stacje w Cebreros i New Norcia kończyły się fiaskiem. Brak telemetrii oznacza brak możliwości jakiejkolwiek diagnozy – jest to naprawdę trudna sytuacja krytyczna. Pozostawało jedynie strzelanie na oślep, wysyłanie komend w przestrzeń z nadzieją, że trafią na jedną z awaryjnych anten. Problem dodatkowo komplikował fakt, że Juice znajdowała się po drugiej stronie Słońca – każda wiadomość leciała 11 minut w jedną stronę. To oznaczało oczekiwanie przez prawie pół godziny na jakąkolwiek reakcję na jedną wiadomość.

20 godzin nerwów

Zespół w Darmstadt nie miał komfortu w postaci nieograniczonego czasu na znalezienie przyczyn usterki. Do kolejnego automatycznego resetu pozostały dwa tygodnie, a przygotowania do asysty grawitacyjnej przy Wenus wymagały aktywnego kontaktu. Rozpoczęła się trwająca blisko 20 godzin próba ratunkowa. Kolejne komendy nie przynosiły efektu – antena średniego zysku wciąż nie kierowała sygnału ku Ziemi. Dopiero uruchomienie wzmacniacza sygnału przywróciło kontakt. Juice odpowiedziała, a telemetria pokazała, że wszystkie systemy działają poprawnie.

Przyczyną okazał się subtelny błąd programowy. Algorytm odpowiedzialny za włączanie i wyłączanie wzmacniacza opierał się na wewnętrznym liczniku czasu, który zeruje się co 16 miesięcy. Jeśli procedura natrafiła akurat na moment resetu licznika, wzmacniacz pozostawał wyłączony, a sygnał był zbyt słaby, by dotrzeć do Ziemi. To przykład problemu, którego nie sposób wychwycić testami na Ziemi, a który w przestrzeni kosmicznej może całkowicie sparaliżować misję. Rozwiązanie było proste, ale dojście do niego wymagało nie tylko znajomości samej sondy, ale i stalowych nerwów.

Kurs na Wenus

Z odzyskanym kontaktem Juice kontynuuje lot. 31 sierpnia sonda przeleci o 07:28 CEST obok Wenus, korzystając z jej pola grawitacyjnego, by zyskać prędkość i odpowiednio zakrzywić tor wokół Słońca. To drugi z czterech takich manewrów – kolejne odbędą się przy Ziemi w 2026 i 2029 roku. Bez tych asyst nie byłoby mowy o dotarciu do Jowisza – rakieta Ariane 5 zapewniła prędkość startową 2,5 km/s, a do przechwycenia Jowisza potrzebne jest 11 km/s. Grawitacja planet staje się więc "darmowym paliwem", bez którego misja byłaby niemożliwa.

Juice dotrze do Jowisza w 2031 roku. Tam rozpocznie serię 35 przelotów obok Europy, Kallisto i Ganimedesa – księżyców, pod których powierzchnią kryją się oceany. To one są prawdziwą nagrodą w tej wyprawie: potencjalne siedliska życia, egzotyczne laboratoria chemii i fizyki. Na końcu misji sonda wejdzie na orbitę Ganimedesa, stając się pierwszym statkiem kosmicznym, który będzie krążył wokół księżyca planety-olbrzyma.

Solidna lekcja pokory

Epizod z utratą łączności nie zaszkodził misji, ale przypomniał, że kosmos nie wybacza ani ludziom, ani maszynom. Każdy bit, każda linia programu i każda minuta reakcji mogą zdecydować o tym, czy sześciotonowa maszyna spełni swoje zadanie, czy zostanie kolejnym martwym artefaktem na orbicie Słońca. Juice wróciła do życia i leci dalej – a wraz z nią nasze marzenia, ambicje i aspiracje. Problemy z komunikacją to zarówno solidna lekcja pokory, jak i potężna dawka doświadczenia, które to wspólnie zaprocentują nam w przyszłości.