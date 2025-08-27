Jesień w barwach PlayStation Plus. W co zagrać w chłodne wieczory?

Wakacje dobiegają końca, czas więc poznać rozpiskę gier, jakie do katalogu PlayStation Plus Essential dołączą na początku września. Będzie w co grać!
Reklama
PlayStation Plus Essential to najtańszy z dostępnych planów pozwalających na rozgrywkę online na konsolach niebieskich. Każdego miesiąca w jego ramach pojawiają się też „darmowe gry”. W ramach abonamentu udostępniane są zarówno największe hity, jak i mniejsze tytuły, które mają szansę dotrzeć do nowej grupy odbiorcy. Teraz poznaliśmy produkcje, które do podstawego PS+ zawitają na początku września.
To cię zainteresuje Jest problem z grami na Switcha. Japończycy alarmująRecenzja Shinobi: Art of Vengeance. Kultowy ninja wraca w pięknym stylu!
Reklama
PlayStation Plus Essential we wrześniu 2025. W co zagrać?
2 września w katalogu PS+ Essential pojawią się:
- Psychonauts 2 (PS4) – wprawny akrobata i potężny młody psionik Razputin Aquato, znany jako „Raz”, zrealizował swoje wieloletnie marzenie i dołączył do Psychonautów, międzynarodowej grupy szpiegów o zdolnościach parapsychicznych. Niestety organizacja znalazła się w tarapatach. Jej dowódca całkowicie się zmienił po tym, jak został uratowany z rąk porywaczy, a na dodatek w siedzibie grupy działa kret. To przygodowa platformówka pełna przedziwnych zadań, tajemniczych spisków i parapsychicznych mocy, które można dostosowywać. Gracz kieruje poczynaniami Raza podczas niebezpiecznej, emocjonującej i przezabawnej wędrówki przez umysły przyjaciół i wrogów, której celem jest pokonanie złowrogiego psionika.
- Stardew Valley (PS4) – odziedziczyłeś po dziadku kawałek ziemi w Dolinie Stardew. Zaopatrzony w używane narzędzia i parę groszy postanawiasz rozpocząć nowe życie. Czy nauczysz się, jak żyć z pracy na roli i zamienić te zarośnięte chwastami pola w kwitnący dom? Nie będzie łatwo. Odkąd Korporacja Joja pojawiła się w mieście, dawny styl życia niemal kompletnie zniknął. Dom kultury, kiedyś tętniący życiem ośrodek miasta, teraz pogrążony jest w totalym chaosie. Lecz dolina zdaje się pełna możliwości. Przy odrobinie zaangażowania może to właśnie Ty przywrócisz Dolinę Stardew do jej dawnej świetności!
- Viewfinder (PS4, PS5) – zmieniaj percepcję, definiuj na nowo rzeczywistość i przekształcaj otaczający Cię świat przy pomocy polaroidu. Viewfinder to gra dla pojedynczego gracza oferująca godziny ciekawych, zabawnych doświadczeń, podczas których rozwikłasz pozostawione tajemnice.
Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu
Reklama