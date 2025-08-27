Jesień w barwach PlayStation Plus. W co zagrać w chłodne wieczory?

Wakacje dobiegają końca, czas więc poznać rozpiskę gier, jakie do katalogu PlayStation Plus Essential dołączą na początku września. Będzie w co grać!

PlayStation Plus Essential to najtańszy z dostępnych planów pozwalających na rozgrywkę online na konsolach niebieskich. Każdego miesiąca w jego ramach pojawiają się też „darmowe gry”. W ramach abonamentu udostępniane są zarówno największe hity, jak i mniejsze tytuły, które mają szansę dotrzeć do nowej grupy odbiorcy. Teraz poznaliśmy produkcje, które do podstawego PS+ zawitają na początku września.

Reklama

PlayStation Plus Essential we wrześniu 2025. W co zagrać?

2 września w katalogu PS+ Essential pojawią się: