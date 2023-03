Jeżeli ktoś śledzi, jak obecnie wygląda rynek pracy w przypadku programistów, to wie, że dziś firmom coraz trudniej znaleźć jest wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Pensję rosną do astronomicznych wartości nie bez powodu, a konkurencja o pracownika jest olbrzymia. To powoduje, że portale na których widzimy ogłoszenia o prace są miejscem zaciętej walki o potrzebnych pracowników. I tak, jak w innych zawodach dobrze zrobione CV może okazać się kluczowe, tak w tym wypadku odpowiednie ogłoszenie o prace może zdecydować, czy nasza oferta zostanie zauważona. Ale jak je napisać? Cóż, z tym problemem mierzy się wiele firm na całym świecie, szczególnie, że bardzo często już sam opis stanowiska (potrzebne umiejętności, doświadczenia czy znajomość języków programowania i technologii) może stanowić wyzwanie dla osoby, która nie zajmuje się tym na co dzień.

Tu jednak z pomocą przychodzi AI Assistant, który napisze ogłoszenie za nas

Jak możemy przeczytać z materiałów prasowych udostępnionych przez No Fluff Jobs, na stronie działa już ich premierowe narzędzie zwane AI Assistant. Jest ono skierowane do rekruterów i powstawało przez ostatnie kilka miesięcy. Zadaniem asystenta jest wypełnienie ogłoszenia o pracę na podstawie przesłanego do niego opisu stanowiska. Dzięki temu zyskać mają obie strony. Rekruter/ka nie musi spędzać kilkudziesięciu minut nad każdym ogłoszeniem, dzięki czemu oszczędza czas, a także - stworzona w ten sposób oferta jest dokładniejsza, ponieważ bazuje najlepszych ofertach, za pomocą których AI było uczone. Z drugiej strony potencjalni pracownicy otrzymują listę szczegółowych wymagań co do swojej pracy, dzięki czemu wiedzą, dokładnie, czego mogą się spodziewać.

Jak mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs: "Choć w ostatnich miesiącach wiele firm zahamowało rekrutacje, branża IT to wciąż chłonny sektor, w którym brakuje szczególnie doświadczonych specjalistów i specjalistek. Osoby rekrutujące do zespołów developerskich nie tylko potrzebują sprawnych rozwiązań, które umożliwią im szybką publikację jakościowych ogłoszeń o pracy, lecz także muszą iść z duchem czasu, by odpowiedzieć na potrzeby wymagających kandydatów i kandydatek IT". Patrząc po tym, co niedawno pokazał m.in. Microsoft w postaci Copilota, nie ma się więc co dziwić, że w sektorze IT wdrożenie podobnych rozwiązań postępuje najszybciej. Jestem bardzo ciekawy, czy okaże się, że ogłoszenia pisane przez sztuczną inteligencję nie okażą się skuteczniejsze od tych, które piszą ludzie.