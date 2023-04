Wyszukiwarki z AI wejdą na wyższy poziom? Microsoft aktualizuje Binga

Sztuczna inteligencja w Bingu jest nie od dziś

Microsoft poprzez spore inwestycje w OpenAI chciał wykorzystać chatbota do zagrożenia Google, poprzez wrzucenie ChatGPT do Binga. Jak wszyscy wiemy, to faktycznie się stało, co zrobiło spory rozgłos — chociaż bez wątpienia wywołało również mnóstwo kontrowersji ze względu na ostry sposób wypowiedzi ChatGPT i „pyskowanie” do użytkowników.

Debiut sztucznej inteligencji w wyszukiwarce Microsoftu bez dwóch zdań był najbardziej udany do tej pory i narobił najwięcej szumu — swoje AI ma nawet DuckDuckGo czy Brave, lecz nie wywołało to już takiego poruszenia, a o Bardzie w Google na ten moment lepiej nie wspominać — w końcu sam dyrektor generalny firmy przyznał, że chatbot został wydany zbyt wcześnie. Bing nie był perfekcyjny — Microsoft musiał między innymi nakładać ograniczenia na AI z wcześniej wspomnianych powodów, lecz gigant z Redmond robi wszystko, żeby całość była jeszcze lepsza.

Bing AI stanie się jeszcze mądrzejsze. Co zmienia Microsoft?

Jak na swoim blogu poinformował Microsoft, chatbot Bing otrzymał kilka dużych ulepszeń w najnowszej aktualizacji sztucznej inteligencji, w tym ważne elementy, które przede wszystkim mają uczynić chatbota mniej podatnym na zawieszanie się i brak odpowiedzi na pytanie. Przy okazji Microsoft pracował nad tym, żeby Bing dużo lepiej radził sobie z matematycznymi zadaniami i odpowiedziami na pytania o aktualne newsy.

Źródło: Depositphotos

Zacznijmy od tego, że korzystając z Binga, mamy spotykać teraz zdecydowanie mniej przypadków, gdy chatbot po prostu nie odpowie na nasze pytanie i doprowadzi do zakończenia konwersacji. Dotyczy to często spotykanych w ostatnim czasie sytuacji, w których Bing czując się zakłopotany, zwyczajnie kończy rozmowę i zamyka czat, pisząc wprost, że nie chce kontynuować tej rozmowy albo najwyższa pora zmienić temat. Firma przyznaje, że jest to niedopuszczalne i dąży do całkowitego wyeliminowania takich przypadków:

Powinno to teraz występować rzadziej niż wcześniej i nadal badamy przypadki, w których tak się dzieje.

Źródło: Depositphotos

Bing nie będzie zamykał się w sobie

Ponadto Microsoft naprawił również częsty błąd, polegający na tym, że Bing... po prostu nie odpowiada na pytanie. Chatbot zawieszał się na etapie ładowania i było to bardzo powszechne zjawisko. Teraz jednak gigant z Redmond deklaruje, że problem ten nie będzie więcej się pojawiał — na co bez dwóch zdań liczyła każda osoba korzystająca z wyszukiwarki opartej na ChatGPT.

Do tego od teraz Bing ma udzielać lepsze odpowiedzi na pytania dotyczące aktualnych newsów i najnowszych wiadomości. Chatbot do tej pory miał kłopot z tym, żeby „nadążyć” — i pytając go o niedawne wydarzenia, nie byliśmy w stanie otrzymać adekwatnej odpowiedzi.

Źródło: Microsoft

Do tego Bing teraz będzie w stanie Wam jeszcze lepiej pomóc z zadaniami z matematyki. Microsoft poinformował, że chatbot zawiera teraz obsługę LaTeX, co oznacza, że może poprawnie wyświetlać złożone wyrażenia matematyczne. Microsoft zaznacza, że pomoże to sztucznej inteligencji pisać zdecydowanie dokładniejsze i bardziej rzetelne artykuły badawcze.

Bing AI właśnie stało się dużo lepsze

Podsumowując, chatbot w Bingu będzie w stanie celniej odpowiadać na nasze pytania, oraz... będzie częściej na nie odpowiadał. Microsoft ulepszył wszystkie największe dotychczasowe bolączki, co sprawia, że ciężko doszukać się na ten moment większych błędów wyszukiwarki Microsoftu. Co sądzicie o nowościach w Bingu?

Źródło: Microsoft